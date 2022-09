Ligue 2 - Suivez le match Amiens SC - Niort sur France Bleu Picardie

Battus à Caen (1-3) après une belle série de six matches sans défaite, les amiénois (5e) veulent se relancer à la Licorne face à un mal classé, Niort (18e) pour rester dans le haut du tableau et éviter de gamberger pendant la trêve internationale

Benet: " Se servir des défaites pour avancer"

"Après notre défaite (3-0) à Metz lors du premier match on nous avait dit qu'on allait se mettre un peu à douter et finalement on a enchainé six matches sans perdre" rappelle le milieu de terrain Jessy Benet. "La défaite à Caen est une piqûre de rappel pour rester humble, se remettre au travail et continuer de progresser. C'est dans ces moments là qu'on voit comment le groupe est capable de réagir. Il faut se servir des défaites pour avancer."

Gélin: "Ne pas laisser de place au doute"

Invaincu cette saison à domicile, l'ASC a tout intérêt à rebondir immédiatement pour rester sur une impression positive avant la trêve. "En cas de défaite contre Niort, ce que je n'espère pas, le doute peut arriver" prévient le milieu de terrain Jérémy Gélin de retour de suspension. "Il faut faire un match solide, retrouver aussi nos valeurs qui ont un peu disparu sur la deuxième mi-temps à Caen pour ne pas laisser de place au doute et clôturer ce début de saison le mieux possible contre Niort."

Hinschberger: "Notre attaque n'est pas composée"

Contre des niortais à la peine à la 18e place du classement et sans doute privés de leur meilleur buteur Bilal Boutobba, l'ASC pourra compter sur le retour de son défenseur ghanéen Nicholas Opoku (Covid) et donc de Jérémy Gélin. En attaque l'entraîneur Philippe Hinschberger devrait de nouveau aligner le duo Tolu-Papiss Cissé. "Je ne veux pas chercher d'excuse", explique le coach amiénois, "mais quand tu perds ton meilleur attaquant entre le sixième et le septième match (NDLR : Aliou Badji transféré à Bordeaux), que tu recrutes quelqu’un à ce moment là (Papiss Cissé), que tu fais jouer des gens qui n’ont jamais joué ensemble…notre attaque aujourd'hui elle n'est pas composée! Les automatismes offensifs sont les plus durs à trouver. Contre Grenoble, on a fait jouer Tolu et Bandé qui ne s’étaient jamais fait une passe de leur vie! Il nous faut donc du temps, j'espère qu'on n'en perdra pas trop et que pendant ce temps on sera quand même capable de marquer un but de temps en temps pour gagner les matches"

ASC - Niort sur France Bleu Picardie

Le match Amiens SC - Niort sera comme d'habitude à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie avec Mathieu Dubrulle et son consultant Romain Pechon (le11amienois) en direct du stade de la Licorne. Avant-match dès 18h45, coup d'envoi 19h.