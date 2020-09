Ligue 2 - Suivez le match Amiens SC - Paris FC sur France Bleu Picardie

Après une victoire contre Nancy et une défaite au Havre, l'Amiens SC reçoit le Paris FC pour la 3e journée de Ligue 2 ce samedi 12 septembre au stade de la Licorne. Les amiénois pourront compter sur le gardien Régis Gurtner, rétabli de sa fracture du doigt cet été, et peut-être sur leurs deux dernières recrues : le défenseur central malien Molla Wagué (29 ans / 1m91) prêté par le FC Nantes et l'attaquant nigérian Stephen Odey (22 ans/ 1m82) prêté par le club belge de Genk.

Nous ne sommes pas encore au bout du mercato" - Luka Elsner entraîneur de l'Amiens SC

Pour autant beaucoup d'incertitudes planent encore sur l'effectif amiénois. "Nous ne sommes pas encore au bout du mercato", souligne le coach Luka Elsner. "_On a effectivement des arrivées mais elles sont un peu complexes à gérer par rapport à l'état de forme des joueurs qui arrivent. Et puis, en fond, on a toujours des discussions sur d'éventuels départs (Ghoddos? Mendoza? Konaté?) qui ne confortent pas la capacité à être concentré à 100% avec tous les joueurs. Il ne faut pas que ça devienne une plainte constante mais c'est la réalité. Maintenant quand le match démarre, plus rien d'autre n'existe que l'équipe présente sur le terrain et la motivation que l'on va avoir pour essayer de battre le Paris FC_".

Le Paris FC un adversaire ambitieux

Les amiénois devront montrer leur meilleur visage face à une équipe parisienne ambitieuse. Le Paris FC, dont l'Etat du Bahreïn est devenu actionnaire à hauteur de 20% cet été, vise à moyen terme la montée en Ligue 1. Et les deux premières victoires contre Chambly (3-0) et Valenciennes (1-0) ont déjà propulsé les parisiens dans le fauteuil de leader de la Ligue 2.

Match à vivre sur France Bleu Picardie

Toute la saison de l'Amiens SC est à vivre sur France Bleu Picardie. Rendez-vous ce samedi 12 septembre dès 18h45 pour l'avant-match, coup d'envoi 19h.