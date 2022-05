Ligue 2 - Suivez le match Amiens SC - Paris FC sur France Bleu Picardie

Malgré une saison qui laisse tous les supporters et le club sur leur faim, l'Amiens SC (13e) a lancé une opération "stade plein" pour ce dernier rendez-vous à domicile face au Paris FC (5e) ce samedi 7 mai (19h) à la Licorne. Reste à savoir quel sera le degré de motivation d'une équipe amiénoise qui, avec une seule victoire lors de ses huit derniers matches, semble en pleine démobilisation en cette fin de saison.

Jessy Benet: "Avoir l'ambition de gagner nos deux derniers matches"

"Il y a sans doute un peu de fatigue mentale et physique" concède le milieu de terrain Jessy Benet. "Et puis quand on n'a plus grand chose à jouer la motivation n'est pas la même. Mais on est professionnel, on doit avoir l'ambition de gagner nos deux derniers matches, surtout contre des équipes de haut de tableau comme le Paris FC et Auxerre qui jouent la montée. Le stade sera plein, la pelouse sera belle, ça donne envie... on a aussi une image à renvoyer au public, et l'envie de montrer que même en fin de saison ce sera difficile de venir nous affronter à la Licorne."

Hinschberger : "Une saison vraiment usante!"

Le stade de la Licorne où l'Amiens SC n'a plus gagné depuis le 12 mars (1-0 contre Nancy) avant de plonger sportivement et dans l'état d'esprit. "Il y a eu trop d'anomalies depuis deux mois" répète l'entraîneur Philippe Hinschberger. "C'était tout le temps des coups de bâtons, des comportements inappropriés, il a fallu parfois hausser le ton face à ce groupe avec pas mal d'indiscipline, et prendre des mesures. Donc cette saison a vraiment été usante! Mais moi j'ai quand même encore envie de gagner ce dernier match à domicile, de montrer autre chose que sur nos derniers matches aussi. Donc au delà du résultat j'attends un match plein dans l'attitude et le comportement. Dans un stade quasi plein ce serait dommage de passer à côté. Tous les feux sont au vert pour un bon dernier match à domicile, je n'ose pas imaginer l'inverse!"

ASC - Paris FC sur France Bleu Picardie

A noter côté effectif l'absence du milieu de terrain sud-africain Bongani Zungu (cheville). ASC - Paris FC est à vivre en intégralité dès 18h45 avec Mathieu Dubrulle et Arthur Blanc sur France Bleu Picardie. Au match aller les amiénois avaient été battus (1-0) à Charléty.