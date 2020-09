Ligue 2 - Suivez le match Amiens SC - Pau sur France Bleu Picardie

Après une série de deux défaites contre Le Havre (1-0) et le Paris FC (2-1), puis un triste match nul (0-0) à Châteauroux en ayant joué pratiquement le match à onze contre dix, l'Amiens SC (14e) doit absolument se relancer face à Pau ce samedi 26 septembre lors de la 12e journée de Ligue 2.

Régis Gurtner: "Pas de pression à avoir"

Malgré le niveau de jeu très faible et le manque de conviction affiché en ce début de saison, le gardien de but Régis Gurtner dédramatise la situation. "Dans ma carrière j'ai joué beaucoup de matchs à onze contre dix sans en gagner beaucoup. Malgré tout on a pris un point à l'extérieur sans prendre de but, je préfère voir le positif même si on se doit de mieux faire. _Il n'y a pas de pression à avoir_, mais au contraire prendre de la confiance notamment sur les postes offensifs."

Elsner: "Ce match doit constituer un déclic"

Il n'empêche qu'avec seulement quatre points en quatre matchs Amiens tourne au ralenti, et un nouveau faux-pas ferait vraiment désordre contre le promu palois avant-dernier avec un seul point au compteur. "Ce serait vraiment dangereux de penser que parce qu'ils sont dans cette position les joueurs de Pau ne viendront pas comme des morts de faim pour nous proposer un combat difficile", prévient le coach amiénois Luka Elsner. "Je suis persuadé que _mon groupe a besoin d'un déclic_, il viendra en s'engageant vraiment au maximum, et ce match contre Pau doit constituer ce déclic pour nous."

Le match Amiens SC - Pau est à vivre dès 18h45 en intégralité sur France Bleu Picardie. Coup d'envoi 20h.