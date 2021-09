Ligue 2 - Suivez le match Amiens SC - Pau sur France Bleu Picardie

Déjà battu trois fois à domicile cette saison par Auxerre, Quevilly-Rouen, et Rodez, l'Amiens SC doit absolument décrocher un premier succès à la Licorne face à Pau pour éviter de s'enfoncer dans la zone rouge en Ligue 2.

Hinschberger: "On est suffisamment passé pour des cons!"

"Notre parcours à domicile est famélique, on a pris un point sur douze (0-0 contre Sochaux) et on a mis deux buts" calcule le coach amiénois Philippe Hinschberger. "Heureusement que nos résultats à l'extérieur nous sauvent un peu parce qu'on n'a pas fait si mal que ça, on a pris cinq points. C'est clair que notre objectif prioritaire est de trouver la clé pour gagner un match à domicile, je crois qu'on est suffisamment passé pour des cons! A un moment donné on a envie d'avancer."

Xantippe: "Une question d'état d'esprit"

Reste à savoir si le match nul (3-3) arraché samedi à Nîmes avec deux buts dans les dernières minutes servira d'électro-choc. "Ce n'est qu'un point, on est 17e, mais je pense que ce match peut créer d'autres événements positifs dans le futur" annonce le jeune défenseur Matthéo Xantippe. "C'est une question d'état d'esprit, on a vu un groupe en deuxième mi-temps, personne n'a lâché et c'est à nous de faire le job sur le terrain même si le fait de descendre au classement nous apporte moins de confiance"

Pau 5e du classement

Face à une étonnante équipe de Pau, 5e du classement avec déjà quatre victoires, l'Amiens SC sera toujours privé de l'attaquant Matthieu Dossevi (cheville) mais aussi de son milieu de terrain Mathis Lachuer suspendu. La saison dernière, Amiens n'avait pris qu'un point sur six contre les béarnais (0-0 à domicile, défaite 2-0 à Pau).

ASC - Pau sur France Bleu Picardie

Comme d'habitude le match Amiens SC - Pau sera à vivre en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Picardie avec les commentaires de Mathieu Dubrulle et François Sauvestre. Coup d'envoi à 20h.