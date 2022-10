Ligue 2 - Suivez le match Amiens SC - Saint-Etienne sur France Bleu Picardie

Dans un stade de la Licorne sans doute plein à craquer, l'Amiens SC (4e) doit se racheter de sa défaite à Nîmes la semaine dernière face à des stéphanois (19e) en état d'urgence.

Hinschberger: "Faire autant d'efforts que quand tu joues ta peau!"

"Si on avait fait en sorte de gagner à Nîmes, aujourd'hui on serait seul en tête du classement... c'est peut-être anecdotique mais quand tu as la chance dans une saison, voire dans une carrière, de jouer la première place tu dois faire autant d'efforts que quand tu joues ta peau!" peste l**'entraîneur amiénois Philippe Hinschberger** qui attend donc logiquement une réaction de son équipe, même si il se méfie beaucoup de la réaction des Verts. "Je m'attends à un match difficile, paradoxalement contre une très bonne équipe de Saint-Etienne qui possède la moins bonne défense mais l'une des meilleures attaques du championnat. Malgré la suspension de leur attaquant Jean-Philippe Krasso, sur leur animation offensive et leur jeu combiné, ce qu'ils sont capables de faire devant le but va nous donner un sacré boulot! C'est une équipe qui inspire en tous cas un profond respect."

Gurtner: "Poursuivre notre série à domicile"

Sur un fil y compris lors de ses dernières victoires contre Dijon (2-1) ou à Rodez(1-0), l'Amiens SC doit vite remettre les pieds sur terre même si le gardien et capitaine Régis Gurtner estime que "l'équipe ne s'est pas installée dans une zone de confort car on avait gagné les trois matches précédents Nîmes. Maintenant il est vrai que si on ne fait pas tous les choses ensemble et qu'on ne met pas tous les ingrédients pour d'abord rester solide défensivement on devient une équipe quelconque capable de perdre contre n'importe qui. A nous de rebondir comme on l'a fait après nos deux défaites à Metz et à Caen. On marche plutôt bien à domicile où on est invaincu depuis le début de saison, donc on a envie de continuer notre série pour rester dans les quatre ou cinq premières place du classement."

ASC - St-Etienne sur France Bleu Picardie

Pour la première fois de la saison, l'Amiens SC recevra Saint-Etienne à 15h cet après-midi à la Licorne en ouverture de cette 13e journée de Ligue 2. A vivre dès 14h45 sur France Bleu Picardie avec les commentaires de Mathieu Dubrulle et son consultant Romain Pechon (le11amienois).

