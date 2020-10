Ligue 2 - Suivez le match Sochaux - Amiens SC sur France Bleu Picardie

Soulagé d'avoir renoué avec la victoire (1-0) face à Grenoble à la Licorne, l'Amiens SC (16e) se déplace avec un peu moins de pression à Sochaux ce lundi 26 octobre en match décalé de la 8e journée de Ligue 2.

Tanchot : "On s'attend à un gros combat!"

Les amiénois, toujours convalescents, s'attendent bien sûr à un match très difficile contre une équipe de Sochaux (5e) qui reste la seule formation invaincue du championnat. "Ce sera compliqué si on ne rentre pas bien dans notre match" prévient le coach de l'ASC Oswald Tanchot. "On va surtout être dans l'idée de faire un match consistant pour avoir plus de certitudes dans notre jeu. On espère que la victoire contre Grenoble aura un effet sur la confiance des joueurs, mais _on s'attend à un gros combat_, un gros défi athlétique, il nous faudra une bonne structure d'équipe pour contrôler leur puissance et leur impact , on va être souvent sous pression dans ce match là donc il faudra mettre de la justesse technique".

Sochaux - ASC dès 20h30 sur France Bleu Picardie

Ce match Sochaux - Amiens SC est comme d'habitude à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie ce lundi 26 octobre dès 20h30 en direct du stade Bonal. Coup d'envoi du match à 20h45