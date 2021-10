Ligue 2 - Suivez le match Amiens SC - Toulouse sur France Bleu Picardie

Le défi s'annonce très relevé pour l'Amiens SC. Avec seulement huit points et une seule victoire en dix matches, les amiénois (18e) ne sont pas dans les meilleures dispositions pour recevoir le leader Toulouse en ouverture de la 11e journée de Ligue 2. Les attaquants Tolu et Bamba, expulsés la semaine dernière à Nancy, sont suspendus. Matthieu Dossevi et Aliou Badji sont toujours blessés, tandis que le défenseur malien Mamadou Fofana touché au genou n'a repris l'entraînement que depuis 48 heures.

Hinschberger: "Ne pas avoir peur"

"Dans notre situation ce sera un gros match plus compliqué pour nous que pour Toulouse" annonce l'entraîneur amiénois Philippe Hinschberger. "On va bien sûr chercher à obtenir un résultat mais ce que j'attends c'est qu'on soit présent dans notre contenu et nos attitudes. Si on n'est pas à un certain niveau de notre capacité de performance ce sera très difficile contre une équipe de Toulouse qui ne se contente pas de miettes. Il ne faut pas non plus avoir peur en abordant ce match, ni être frileux sinon ça ne va pas bien se passer. Mais à un moment donné il va falloir gagner un match à domicile et arrêter de voir nos adversaires se déplacer et venir se servir, c'est insupportable comme image"

Les supporters vont fêter les 120 ans du club

Décrocher face à Toulouse une première victoire cette saison à domicile serait d'autant plus appréciable que les supporters se sont appuyés sur ce match pour célébrer les 120 ans du club. "Voir l'équipe 18e ça fait mal sachant les objectifs annoncés, mais on va mettre de côté cette situation le temps d'un match pour fêter les 120 ans, c'est historique et on veut vraiment marquer le coup" explique Dylan Vacossin président du Kop Tribune Nord Amiens. "J'espère que les joueurs ont conscience de l'importance de ce match et qu'ils seront à la hauteur de l'événement". Les supporters ont prévu de se rassembler à midi en centre-ville pour rejoindre à pied le stade de la Licorne où des animations sont prévues.

Toulouse veut rebondir

De son côté, le TFC viendra à la Licorne pour se racheter après sa première défaite de la saison face à Caen (2-3) lundi dernier au Stadium. "J'espère que cela sera un mal pour un bien et que ça va nous rebooster, c'est une banalité de le dire mais cela montre qu'il faut rester vigilant et jouer nos matches à 100%" prévient le coach toulousain Philippe Montanier.

ASC - Toulouse sur France Bleu Picardie

Comme d'habitude, le match ASC - Toulouse sera à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie ce samedi 2 octobre. Rendez-vous dès 14h45 avec Mathieu Dubrulle et Alexandre Lepère pour l'avant-match. Coup d'envoi 15h.