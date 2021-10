Ligue 2 - Suivez le match Amiens SC - Valenciennes sur France Bleu Picardie

Avec une seule victoire en douze matches et seulement neuf points au classement, l'Amiens SC, avant-dernier de Ligue 2, doit absolument réagir ce samedi 23 octobre face à Valenciennes (12e) à la Licorne.

Hinschberger: "Il faut que les têtes soient fortes"

Durant la semaine, l'entraîneur Philippe Hinschberger a tenté de remobiliser ses troupes et surtout ses joueurs cadres. "Il faut à un moment donné que les joueurs expérimentés ou qui viennent de Ligue 1 ou d'autres horizons puissent porter l'équipe lorsqu'elle est en difficulté. Si ils sont les premiers à sombrer ça n'ira pas" estime le coach amiénois. "Ce qui ne va pas aujourd'hui ce n'est pas les pieds, c'est la tête! Il faut que les têtes soient fortes! C'est pour cela qu'on a besoin de tout l'environnement du club, de nos supporters, mais surtout de trois ou quatre garçons dans le groupe pour nous amener cela aussi".

Retour de Bamba et Badji

Côté effectif, l'Amiens SC enregistre les retours de Kader Bamba (suspension) et d'Aliou Badji (ischios) en attaque. "Même si on a de la qualité et de très bons joueurs, le talent ne suffit pas, j'ai l'impression qu'on doit donner plus" reconnaît l'attaquant sénégalais (24 ans) prêté cet été à Amiens par le club égyptien d'Al Ahly Le Caire. "A un moment donné il faut être plus méchant et arrêter de faire des cadeaux. On est tous motivés et déterminés pour battre Valenciennes, on n'a pas le droit à l'erreur. On va se battre jusqu'au bout pour redonner au club la place qu'il mérite!" promet Aliou Badji. En revanche, le milieu de terrain Jessy Benet, victime d'un choc à la tête la semaine dernière à Dijon, est ménagé. Eddy Gnahoré apparaît lui pour la première fois dans le groupe cette saison.

Valenciennes à l'aise à l'extérieur

Valenciennes, 12e avec 15 points, viendra à Amiens pour se racheter de sa défaite de la semaine dernière dans le derby face à Dunkerque (1-3). Les valenciennois ont déjà gagné trois fois à l'extérieur cette saison (Nancy, Dijon, Caen). "On va jouer une équipe d'Amiens malade, qui n'a plus gagné chez elle depuis six mois, mais il faudra bagarrer" prévient le coach nordiste Olivier Guégan chez nos confrères du 11hdf. "Il faudra aussi être intelligent et mettre de la qualité technique dans notre jeu car on aura des opportunités pour leur faire mal"

ASC - Valenciennes sur France Bleu Picardie

Valenciennes est le dernier adversaire que l'Amiens SC a réussi à battre à domicile en Ligue 2, c'était le 20 avril dernier (3-1), soit plus de six mois. Comme d'habitude, le match ASC - Valenciennes est à vivre en intégralité ce samedi 23 octobre sur France Bleu Picardie avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre depuis le stade de la Licorne. Avant-match dès 18h45, coup d'envoi 19h.