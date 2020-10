Ligue 2 - Suivez le match Caen-Amiens SC sur France Bleu Picardie

Cinq jours après l'éviction de son entraîneur Luka Elsner, l'Amiens SC, 15e de Ligue 2, se déplace à Caen ce samedi 3 octobre (15h30) pour la 6e journée du championnat.

Joannin : "Faisons ce match ensuite on réfléchira"

A la recherche d'un nouvel entraîneur, le club amiénois a pour l'instant confié l'intérim aux entraîneurs adjoints Oswald Tanchot et Romain Poyet qui coacheront l'ASC au stade Michel d'Ornano. "Nous aurons ensuite une trêve internationale qui va nous permettre de réflechir, de nous poser, d'échanger, de se consulter" explique le président du club Bernard Joannin. "La valeur d'Oswald et de Romain n'est pas à mettre en cause, pour preuve je leur fais totalement confiance en leur confiant cette responsabilité. Ne leur mettez pas trop de pression ils en ont assez! Ce sont des professionnels qui vont défendre leur club, mais chaque chose en son temps, faisons ce match et ensuite on réfléchira à la suite à donner aux événements".

On doit tous mettre nos états d'âme et nos doute de côté" - Oswald Tanchot entraîneur par intérim de l'Amiens SC

Promu temporairement ou non numéro 1 sur le banc amiénois, Oswald Tanchot (ex Poiré-sur-Vie , ex Le Havre) confie "que c'est une semaine particulière mais comme l'ensemble des joueurs et des dirigeants on doit tous mettre nos états d'âme et nos doutes de côté. La seule chose qui compte est qu'on s'unisse pour faire à Caen un match avec beaucoup d'envie. Ensuite on se rangera aux décisions du club."

Alors que Caen (8e), meilleure défense du championnat, vient de subir sa première défaite contre Valenciennes, l'Amiens SC tentera dans un contexte très agité de se relancer après deux matchs nuls (0-0) très médiocres contre Châteauroux et Pau.

Caen / Amiens SC à vivre dès 15h15 ce samedi 3 octobre sur France Bleu Picardie