Ligue 2 - Suivez le match Châteauroux - Amiens SC sur France Bleu Picardie

Après une victoire et deux défaites d'affilée, Châteauroux et Amiens, 12e ex-aequo s'affrontent au stade Gaston Petit pour la 4e journée de Ligue 2. Match à vivre en intégralité ce samedi 19 septembre dès 18h45 sur France Bleu Picardie.

Après ses deux défaites au Havre et face au Paris FC, l'Amiens SC doit se relancer en Ligue 2 ce samedi 19 septembre à Châteauroux. Les deux équipes sont 12e ex-aequo au classement. Malgré un effectif encore en construction, un recrutement tardif, et des joueurs en instance de départ avec la tête ailleurs, l'entraîneur Luka Elsner attend une réaction de son équipe. "Collectivement on n'a pas le droit d'accepter les défaites" clame le coach slovène.

Deux défaites en trois matchs pour une équipe qui a un besoin naturel d'être ambitieuse c'est trop!" - Luka Elsner entraîneur de l'Amiens SC

"Deux défaites en trois matchs pour une équipe qui a un besoin naturel d'être ambitieuse c'est trop, il faut rectifier le tir tout de suite, il n'y a pas de temps. Les points sont aussi important à la 4e qu'à la 36e journée, on a besoin d'en prendre, d'avancer et de pouvoir créer une cohésion d'équipe dans une humeur pas trop oppressante en ce début de saison. On a besoin de calme et pour en avoir il faut être performant le week-end et qu'on prenne des points."

Côté effectif, l'arrière droit Mickaël Alphonse fait son retour de suspension, tandis que le nouveau défenseur central malien Molla Wagué est toujours blessé. Luka Elsner pourrait titulariser Moussa Konaté et Stephen Odey en attaque.

Châteauroux - Amiens SC est à vivre en intégralité ce samedi 19 septembre avec Mathieu Dubrulle et Alexandre Lepère sur France Bleu Picardie.