Ligue 2 - Suivez le match Dijon - Amiens SC sur France Bleu Picardie

Après deux semaines de coupure en raison de la trêve internationale, les amiénois se déplacent à Dijon ce samedi 15 octobre (19h) pour la 12e journée de Ligue 2. Un match sur lequel l'ASC (18e) et le DFCO (17e) misent beaucoup pour se relancer après un mauvais début de saison.

Hinschberger: "Un match charnière"

"C'est un match un peu charnière quand on est comme Dijon et Amiens mal classés et en déficit de points" reconnaît l'entraîneur amiénois Philippe Hinschberger. "Une fois qu'on a dit cela il faut enlever le côté un peu dramatique. J'ai senti pendant la trêve chez mes joueurs non pas de la tension mais la volonté de bien faire. C'est vrai qu'on n'est pas porté par nos résultats sur nos derniers matchs (quatre matchs nuls d'affilée), j'aimerais que ce groupe soit un peu plus récompensé, surtout dans notre situation où on ne peut plus se permettre de laisser beaucoup de points en route."

Lachuer: "Sortir la tête de l'eau"

Il faut dire qu'avec seulement neuf points et une seule victoire en onze journées, l'Amiens SC réalise l'un des pires début de saison de son histoire en Ligue 2, bien loin des ambitions de Top 5 de début de saison. "Je ne m'inquiète pas, le championnat est long, mais le constat d'aujourd'hui est qu'on est 18e et qu'il faut vite gagner des matches pour sortir la tête de l'eau" avoue le jeune milieu de terrain Mathis Lachuer. "La priorité est aujourd'hui de se donner un peu d'avance sur la zone de relégation, et dans un deuxième temps pourquoi pas viser plus haut, mais aujourd'hui il faut prendre des points, ce qui veut dire qu'il faut se donner encore plus, la pression est constante, il y a un danger avec cette 18e place!"

Tolu de retour, Dijon touché par le Covid

A Dijon, l'Amiens SC sera toujours privé de ses attaquants Kader Bamba (suspendu), Matthieu Dossevi et Aliuo Badji (blessés). En revanche le nigérian Tolu est de retour de suspension. Les dijonnais seront eux amoindris par les absences de Bryan Soumaré, Lucas Deaux, et Bruno Ecuélé Manga (positifs au Covid-19), et de Romain Philippoteaux (entorse cheville).

Dijon - ASC sur France Bleu Picardie

Comme d'habitude le match Dijon-ASC est à vivre en intégralité ce samedi 15 octobre sur France Bleu Picardie avec les commentaires de Mathieu Dubrulle et François Sauvestre. Coup d'envoi 19h, avant-match dès 18h45.