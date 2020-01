L'AS Nancy Lorraine reçoit Valenciennes pour la 20e journée de Ligue 2 de football ce vendredi. Un match entre deux candidats aux playoffs. Coup d'envoi à 20 heures sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Ligue 2 : suivez le match entre l'ASNL et Valenciennes (EN DIRECT)

Tomblaine, France

Soirée très importante pour l'AS Nancy Lorraine. Nancy, 10e du championnat, reçoit Valenciennes, 5e, à l'occasion de la 20e journée de Ligue 2. Les Nancéiens ont la possibilité de remonter au classement en s'imposant face à des Nordistes qui restent sur quatre victoires en cinq matchs.

Match à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 19h30 avec Cédric Lieto, Laurent Pilloni et Kevin Diemunsch, entraîneur de Pagny-sur-Moselle (R1). On attend vos réactions dans l'après-match au 03.83.36.20.20.

Suivez le match en direct