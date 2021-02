Ligue 2 : Suivez le match Grenoble - Amiens SC sur France Bleu Picardie

La route s'élève pour l'Amiens SC en Ligue 2 ! La 25e journée marque le début d'un enchaînement de rencontres contre les équipes en lice pour la montée. Première étape : ce match à l'extérieur au stade des Alpes contre Grenoble (3e) ce samedi 13 février.

Pour l'instant, le club de l'Isère est loin devant les Picards : 12 points séparent les équipes avant le coup d'envoi. 9e et (trop ?) installé dans le ventre mou, l'Amiens SC reste sur une défaite frustrante à la dernière seconde contre Metz, après un scénario rocambolesque.

En face, l'adversaire Grenoble se présente avec déjà 33 buts marqués en Ligue 2, 12 de plus que l'ASC. Dans son stade des Alpes, le GF38 est invaincu en championnat : charge à l'Amiens SC de réaliser un exploit !

Côté effectif, John Stiven Mendoza est incertain : l'ailier colombien est diminué à cause d'une lésion aux adducteurs. Le milieu Jayson Papeau et les attaquants Adama Diakhaby et Mustapha Sangaré sont officiellement forfaits.

Oswald Tanchot : "les joueurs ont à cœur d'effacer le match de Metz"

"J'ai échangé individuellement avec les joueurs : ils sont conscients d'avoir fait un bon match contre Metz. Ils étaient très déçus du scénario : ils ont à cœur d'effacer ça en faisant un bon match."

"Comme je dis souvent en Ligue 2, il n'y a pas de match impossible à gagner. On espère qu'on aura la qualité pour battre quelques grosses équipes comme Grenoble."

Mickaël Alphonse : "Il faut continuer d'y croire parce qu'il reste beaucoup de matches."

"Les 4-5 prochains matchs qui arrivent sont costauds. Si on arrive à en gagner certains, on sera toujours en vie pour un bon classement. Sinon, la saison va commencer à être longue !"

"Il faut continuer d'y croire parce qu'il reste beaucoup de matches. L'histoire d'Amiens SC est comme ça : la montée en Ligue 1 s'est faite à la dernière seconde du dernier match. Le mérite d'y croire est légitime. Mais des fois, ce n'est pas fastoche !"

Match à vivre sur France Bleu Picardie

La rencontre Grenoble-Amiens SC (19h) est à vivre en intégralité dès 18h45 avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre ce samedi 13 février sur France Bleu Picardie.