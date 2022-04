Ligue 2 - Suivez le match Grenoble - Amiens SC sur France Bleu Picardie

Emmanuel Lomotey et les amiénois avaient largement remporté le match aller (4-1)

Sur des trajectoires opposées, Grenoble (14e) quasiment assuré du maintien et l'Amiens SC (11e) s'affrontent sans pression ce samedi 30 avril (19h) pour la 36e journée de Ligue 2 au stade des Alpes.

Avec Badji et Bamba

Si les Grenoblois comptent poursuivre leur belle série de trois victoires d'affilée sans encaisser de buts (Dunkerque 3-0, Valenciennes 3-0, Le Havre 1-0) pour célébrer officiellement leur maintien, les amiénois devront eux montrer un peu plus d'implication sur une fin de saison en roue libre. Depuis sa dernière victoire le 2 avril, l'ASC reste sur une défaite et trois matchs nul peu convaincants. Les attaquants Aliou Badji et Kader Bamba écartés la semaine dernière à Dunkerque pour raisons disciplinaires sont de retour dans la groupe. En revanche le sud-africain Bongani Zungu est suspendu.

Pas de victoire de l'ASC à Grenoble depuis 2007

Au match aller, Amiens s'était largement imposé (4-1) le 11 décembre à la Licorne. En revanche les amiénois n'ont plus gagné à Grenoble depuis le 9 février 2007 (1-0, but de Gary Perchet) dans le vieux stade Lesdiguières. Ce soir, c'est au stade des Alpes que les deux équipes se retrouvent. Match à vivre en intégralité dès 18h45 avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre sur France Bleu Picardie.