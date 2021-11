Ligue 2 - Suivez le match Le Havre - Amiens SC sur France Bleu Picardie

Malgré trois matchs d'affilée sans défaite contre Valenciennes (3-0), Bastia (0-0), et Caen (0-0), la situation de l'Amiens SC, avant-dernier du classement avec 14 points, reste très préoccupante en Ligue 2. Une grosse réaction est attendue ce soir au Havre.

Jessy Benet: "Ça manque un peu de folie"

"On n'a gagné que deux matches cette saison mais on n'a pas perdu tant que cela" observe le milieu de terrain Jessy Benet. "On fait beaucoup de matches nuls 0-0 ce qui montre qu'on a trouvé une base défensive. Maintenant ce qu'il faut c'est marquer des buts! Comme on est dans une situation compliquée, on n'est peut-être pas libéré à 100%. C'est vrai que notre jeu manque un peu de folie. C'est peut-être pour cela que les supporters parfois nous bougent un peu. Il faut qu'on retrouve cette envie de marquer, se lâcher, oser, être "tueur". Mais il ne faut pas s'inquiéter ça va venir. Une victoire peut nous faire du bien pour tout enchaîner".

Sans Pavlovic en défense

Côté effectif, Amiens sera privé de son défenseur croate Matéo Pavlovic (suspendu). Emmanuel Lomotey devrait reculer d'un cran pour jouer avec Formose Mendy et Mamadou Fofana en charnière centrale. Gurtner, Alphonse, Lusamba, ou encore Bamba ménagés la semaine dernière en Coupe de France sont de retour.

Le Havre à la relance

Qualifié à Vierzon (2-0) en Coupe de France, les havrais (5e) restent néanmoins sur une défaite à Dunkerque (0-1) et un match nul contre Valenciennes (0-0) en Ligue 2. "Il faut retrouver l'engagement et la générosité dont a fait preuve cette saison pour faire basculer les matches du bon côté, sans cela on est en danger même si on a fait un match consistant contre Valenciennes" explique le coach du HAC Paul Le Guen privé ce soir de son attaquant Jamal Thiaré.

Le Havre - ASC sur France Bleu Picardie

Comme d'habitude, le match Le Havre - Amiens SC (19h) est à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre. Avant-match dès 18h45.