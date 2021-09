Ligue 2 - Suivez le match Nîmes - Amiens SC sur France Bleu Picardie

Seulement 16e avec cinq points et une seule victoire depuis le début de saison, l'Amiens SC doit absolument se relancer cette semaine contre Nîmes, Pau, et Nancy.

Jessy Benet: "Il ne faut pas que ça traîne"

"On dit que ça va prendre mais il ne faut pas non plus que ça traîne sinon on peut vite se retrouver à jouer le maintien ou pas grand chose au final donc il faut réagir assez rapidement" prévient le nouveau milieu de terrain Jessy Benet. "A Nîmes ce sera compliqué parce qu'ils ont fait un bon début de saison. Maintenant que ce soit contre Nîmes ou une autre équipe à un moment il faut gagner des matches et c'est le bon moment. Si on réussit une série positive sur cette semaine à trois matches, ce début de saison peut vite tourner"

Trois tirs cadrés sur 28 !

Le problème est que l'Amiens SC - "encore trop crispé" selon son capitaine Arnaud Lusamba - affiche un niveau de jeu encore très tendre surtout dans le domaine offensif. L'équipe n'a plus marqué depuis trois matchs... en n'ayant cadré que que 3 tirs sur 28 ! "Pour mettre un but il va falloir frapper cent fois!" en sourit jaune le coach Philippe Hinschberger. "Evidemment on manque énormément de précision dans nos frappes et dans nos dernières passes pour mettre le partenaire en meilleure situation. On y travaille. On n'est pas que dans la critique non plus, ce sont nos attaquants, ils font qu'on les emmène!"

Dossevi forfait, Lomotey de retour

A Nîmes, battu sur le fil pour la première fois de la saison la semaine dernière par Grenoble, Philippe Hinschberger sera privé de Matthieu Dossevi, l'une de ses dernières recrues, blessé à la cheville contre Rodez. En revanche le ghanéèn Emmanuel Lomotey de retour de sélection sera probablement titulaire en milieu de terrain.

Nîmes - ASC sur France Bleu Picardie

Comme d'habitude, le match Nîmes - Amiens SC en direct du stade des Costières sera à suivre en intégralité sur France Bleu Picardie avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre