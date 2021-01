Ligue 2 - Suivez le match Paris FC - Amiens SC sur France Bleu Picardie

L'Amiens SC veut poursuivre sa belle série en Ligue 2. Après huit matchs d'affilée sans défaite depuis fin novembre, et une qualification à Dunkerque mardi en Coupe de France, les amiénois (8e) se déplacent au Paris FC pour la 21e journée du championnat. Longtemps leaders durant la première partie de saison, les parisiens, aujourd'hui 6e avec un match en retard sont un peu en perte de vitesse. De quoi inciter Amiens à rester ambitieux pour enfin faire chuter une équipe mieux classée.

Lusamba: "Voir ce que l'on vaut vraiment"

"C'est exactement ce qu'on s'est dit entre nous" confie le meneur de jeu Arnaud Lusamba de retour de suspension. "Contre les gros du championnat on a du mal. Là ça va être le moment de voir ce que l'on vaut vraiment. Sur ce match on va apprendre beaucoup de choses sur nous, sur ce qu'on veut faire, et sur ce qu'on va réellement faire donc on peut dire que c'est un très bon test".

Paris FC - Amiens sur France Bleu Picardie

Battus 2-1 au match aller à la Licorne, les amiénois espèrent un meilleur résultat chez une équipe parisienne qui doit se relancer ( une victoire en neuf matchs de championnat) mais qui a repris confiance après un match nul à Ajaccio et une qualification au Havre en Coupe de France. Ce match Paris FC - Amiens à 19h au stade Charléty est à vivre en intégralité dès 18h45 avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre sur France Bleu Picardie.