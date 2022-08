Ligue 2 - Suivez le match Sochaux - Amiens SC sur France Bleu Picardie

Sur la lancée de leur première victoire de la saison contre Annecy (1-0) vécue comme un soulagement une semaine après la lourde défaite (3-0) à Metz en ouverture du championnat, les amiénois se déplacent à Sochaux l'esprit un peu plus léger à défaut d'être encore convaincants dans le jeu.

Gélin: "Qu'on se lâche!"

"Avoir réussi à passer l'épreuve du premier match à domicile avec succès sans prendre de but alors qu'il y avait de l'attente à la Licorne c'est positif" assure le milieu de terrain Jérémy Gélin (ex-Rennes). "Cela doit nous permettre de nous libérer et d'être un peu plus cohérent dans le jeu. Après ça va forcément le faire, on a beaucoup de joueurs travailleurs, des jeunes un peu insouciants, des joueurs d'expérience aussi, on va s'appuyer sur tout ça. Il faut être patient, que la mayonnaise prenne et qu'on se lâche!"

Hinschberger: "On va se faire bousculer"

Les amiénois s'attendent en tous cas à un match difficile contre des sochaliens déjà dans l'obligation de réagir après un nul (0-0) face au Paris FC et une défaite (1-0) à Grenoble. "C'est une équipe qui a des ambitions avec un nouveau coach et un duo d'attaque Sissokho-Kalulu qui n'a pas beaucoup d'équivalent en Ligue 2" assure l'entraîneur amiénois Philippe Hinschberger. "Ils n'ont pas bien réussi leur début de saison mais je m'attends à une réaction des sochaliens, ils vont vouloir nous presser fort surtout en ayant vu nos difficultés dans les vingt premières minutes à Metz et en première mi-temps contre Annecy. Je m'attends donc à un match où on va se faire encore certainement bousculer d'entrée, il faut qu'on soit prêt!"

Seulement deux victoires en vingt déplacements

Si le stade Bonal a plutôt bien réussi à l'ASC ces dernières saisons (victoire 2-1 en 2020/21, nul 1-1 la saison dernière), les amiénois vont quand même devoir durcir le ton à l'extérieur cette saison. Depuis un an, l'équipe coachée par Philippe Hinschberger ne compte que deux succès en vingt déplacements en Ligue 2.

Sochaux - ASC sur France Bleu Picardie

Le match Sochaux-Amiens SC est à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie ce samedi 13 août avec Mathieu Dubrulle et Florent Vautier. Coup d'envoi 19h, avant-match dès 18h45.