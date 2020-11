Ligue 2 - Suivez le match Troyes - Amiens SC sur France Bleu Picardie

Après deux défaites d'affilée contre Toulouse et Auxerre, puis un match nul à domicile (1-1) contre Clermont, la tâche s'annonce encore difficile pour l'Amiens SC, 14e du classement chez l'un des grands favoris du championnat. Les troyens, 5e avec un match en retard, sont invaincus au stade de l'Aube cette saison.

Oswald Tanchot: "Il faudra livrer une grosse prestation"

"Que ce soit dans la possession, dans la maîtrise, dans le nombre de contre-attaques, Troyes est quasiment en tête de tous les classements", explique le coach de l'Amiens SC Oswald Tanchot. "C'est une équipe dans la continuité de sa bonne saison dernière, avec sans doute _des moyens supplémentaires puisque c'est un club qui a été racheté_. Ils ont rajouté à leurs points forts des garçons de valeur. Ils sont en pleine confiance mais on a nos armes. Le match nul contre Clermont a été une bonne répétition même si le curseur sera encore un peu plus élevé. Troyes va nous mener la vie dure mais on ira avec nos atouts et on aura l'occasion dans ce match de faire valoir nos qualités mais il faudra qu'on livre une grosse prestation".

Troyes - Amiens SC à 19h au stade de l'Aube. Match à vivre dès 18h45 en intégralité avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre sur France Bleu Picardie