Ligue 2 : Suivez le match Valenciennes - Amiens SC sur France Bleu Picardie

A une semaine de Noël, pas question de faire de cadeau pour l'Amiens SC, en déplacement à Valenciennes ce vendredi 18 décembre (20h) pour le compte de la 16e journée de Ligue 2.

Un match à l'extérieur, sans le défenseur central Molla Wagué, en phase de reprise après sa blessure à la cuisse. Mais le club samarien a la ferme intention de poursuivre la série en cours de décembre : 3 matches sans défaite, dont 2 victoires contre Dunkerque et Rodez. Pas toujours convaincant dans le jeu, comme face à Chambly samedi dernier (1-1), l'ASC doit enchainer les bons résultats, pour continuer de creuser l'écart sur la zone de relégation.

Oswald Tanchot : "la priorité reste de prendre des points."

"Je pense que si l'on regarde les choses sur le long terme, il faut avoir de la confiance, être efficace. Mais vu la situation au classement, la priorité reste de prendre des points. Il faut que l'on profite de notre bonne période pour maintenir le cap. Je pense que la barrière psychologique du milieu de tableau est importante : quand on déroule le classement, il faut être dans la première partie."

Alexis Blin : "il faut que l'on soit une équipe difficile à jouer."

"La Ligue 2 est un championnat difficile : il faut en être conscient collectivement et faire les efforts ensemble. Tôt ou tard, le travail paie. Mais pour le moment, on fait le maximum. On prend les points quand il faut les prendre. Contre Valenciennes, il faut que ce soit un match sérieux. Il faut que l'on soit une équipe difficile à jouer. On est une équipe qui sait répéter les efforts. Même si ça peut paraitre brouillon, on a envie de bien faire et de ne pas rentrer dans le jeu valenciennois. On doit plutôt les mettre en difficulté, sur leurs points faibles".

Match à vivre sur France Bleu Picardie

Le match Valenciennes - Amiens SC (20h) est à vivre en intégralité dès 19h45 avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre ce vendredi 18 décembre sur France Bleu Picardie.