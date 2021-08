Ligue 2 - Suivez Niort - Amiens SC sur France Bleu Picardie

Après trois premières défaites, l'Amiens SC (16e) a lancé sa saison par une victoire à Guingamp (2-0) et un match nul face à Sochaux (0-0). Une confirmation est attendue chez les chamois niortais (12e) ce samedi lors de la 6e journée de Ligue 2

Hinschberger: "On est en déficit de points"

"On se fixe toujours comme premier objectif de se maintenir parce qu'on sait jamais comment la saison va se passer" explique le coach amiénois Philippe Hinschberger. "Il faut simplement gagner un match de temps en temps. Là on est déjà limite en déficit, et si on ne gagne pas samedi... Pour se maintenir il faut gagner un match sur trois, donc une douzaine de matches pour être à peu près tranquille, sinon tu es en danger. Il ne faut donc pas prendre trop de retard, et aujourd'hui nous sommes en déficit de points" (NDLR : 4 points sur 15 possibles).

La première d'Aliou Badji

Si l'Amiens SC semble afficher depuis deux matchs une meilleure solidité défensive qui coïncide avec l'arrivée du malien Mamadou Fofana, l'équipe est en revanche beaucoup trop limitée en attaque. Le nigérian Tolu ayant pour l'instant laissé une impression très mitigée, le coach amiénois devrait lancer à Niort son nouvel attaquant sénégalais Aliou Badji (23 ans), enfin qualifié après de longues complications administratives depuis son prêt début juillet par le club égyptien d'Al Ahly du Caire. "Ça fait un mois qu'il est arrivé, il est prêt pour jouer, pas un match entier, mais il est prêt pour démarrer et on a envie de le voir démarrer parce que ce qu'on a vu en attaque ne m'a pas satisfait. L'heure de Badji a donc sonné" avoue Philippe Hinschberger. "Il est grand (1m89), il a un très bon jeu de tête, présent dans la surface, capable de garder les ballons dos au but comme de prendre la profondeur donc il a globalement les qualités d'un bon attaquant. Maintenant attention ce sera son premier match, il va donc jouer avec des gens avec qui il n'a pas encore fait une passe en championnat!"

Une fin de mercato incertaine

Aliou Badji, ou l'énième exemple d'un mode de recrutement à l'origine du retard pris chaque année en début de saison par un club tourné vers le trading et incapable de construire un effectif performant avant les dernières secondes du marché des transferts, voire bien plus tard lorsqu'il s'agit d'intégrer ou de réathlétiser des recrues étrangères. Amiens espère d'ailleurs dénicher au moins un nouveau défenseur central avant la fermeture du mercato ce mardi 31 août à minuit. A l'inverse des joueurs comme Chadrac Akolo ou Adama Diakhaby, présents dans le groupe retenu pour affronter Niort ce soir, n'ont pas écarté l'idée d'un départ.

Niort a mieux démarré sa saison

En attendant, c'est sans le milieu défensif Emmanuel Lomotey suspendu que l'ASC ira défier une équipe niortaise sauvée de justesse la saison dernière en barrages contre Villefranche, mais plutôt en forme en ce début de championnat avec deux victoires contre Dunkerque et Grenoble, un match nul à Valenciennes, et deux défaites face à Caen et au Havre. "Même si ils ont galéré l'année dernière, à Niort ça n'est jamais facile" prévient le défenseur Harouna Sy recruté fin juillet à Dunkerque. "C'est un petit terrain, ils mettent de l'intensité, mais on ne va pas regarder Niort, on va jouer sur nos qualités."

Niort - ASC sur France Bleu Picardie

Le match Niort - Amiens SC est à vivre en intégralité ce samedi soir dès 18h45 sur France Bleu Picardie en direct du stade René Gaillard avec les commentaires de Mathieu Dubrulle et François Sauvestre. Coup d'envoi du match 19h.