Ligue 2 - Suivez Valenciennes - Amiens sur France Bleu Picardie

Privé de son buteur Aliou Badji, l'Amiens SC (13e) se déplace à Valenciennes (15e) concurrent direct dans la course au maintien en Ligue 2. Match à vivre en intégralité dès 18h45 ce samedi 2 avril sur France Bleu Picardie

Aliou Badji et les amiénois avaient remporté le match aller (3-0) à la Licorne

Deux semaines après un match nul rageant contre Dijon (1-1) suite à une bourde de son gardien Régis Gurtner dans les dernières secondes, l'Amiens SC (13e / 37 pts) doit encore faire l'effort pour se rapprocher du maintien en Ligue 2. Un objectif partagé par les Valenciennois, 15e avec un point de moins, lors de ce derby des Hauts-de-France au stade du Hainaut.

Aliou Badji forfait, des joueurs écartés

Blessé aux adducteurs, le sénégalais Aliou Badji (11 buts) a du déclarer forfait pour ce match, tandis que quelques joueurs comme Kader Bamba, Eddy Gnahoré, Matthieu Dossevi et Harouna Sy ont été écartés du groupe pour raisons disciplinaires après la dernière séance d'entraînement.

Valenciennes - ASC sur France Bleu Picardie

Invaincus depuis six matches, les valenciennois abordent de leur côté ce match confiance et l'objectif de dépasser Amiens au classement. Le match à vivre en intégralité dès 18h45 avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre sur France Bleu Picardie. Coup d'envoi 19h au stade du Hainaut.