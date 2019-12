Ligue 2 : Supplément d'âme impératif à l'USO pour espérer bousculer le leader

Orléans-la-Source, Orléans, France

Evidemment le résultat obtenu à Auxerre (2-2), après avoir mené jusqu'à la 88è minute, laisse beaucoup de regrets. Mais il amène aussi quelques éléments positifs sur lesquels s'appuyer pour le match à venir ce mardi face à Lorient le leader de la Ligue 2.

Mental de guerrier

D'abord la réaction orléanaise après l'ouverture du score adverse. Elle est venue, comme le 2è but de l'USO, de Joseph Lopy, fautif sur l'ouverture du score auxerroise et qui s'est bien rattrapé. "C'est ça avoir du caractère et c'est pour cela que c'est un des joueurs les plus utilisés" explique Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur orléanais. Bien sûr, il faudra respecter les principes de jeu, l'organisation mais le coach réclame aussi un "supplément d'âme". "On parle parfois de la jeunesse ou de l'inexpérience du groupe, mais cette mentalité ça ne se travaille pas. On l'a ou on ne l'a pas".

Au-delà des aspects tactiques, Didier Ollé-Nicolle attend un mental de guerrier pour ce match face à Lorient. © Radio France - Johan Gand

Aux 2 extrémités de la Ligue 2

Et il en faudra de l'envie, de la motivation, de la "niaque" pour bouger une équipe lorientaise bien accrochée au sommet du classement. C'est la meilleure équipe du championnat à l'extérieur, elle n'a connu que 3 fois la défaite en 16 matchs et possède un potentiel offensif impressionnant. En ce moment ce sont plutôt Laurienté (l'ancien orléanais), Hamel et Wissa (2è meilleur buteur du championnat) qui sont régulièrement utilisés, mais sur le banc il y a aussi Bozok, Cabot ou Sylvain Marveaux, des joueurs qui feraient le bonheur de presque n'importe quelle équipe de Ligue 2. Une "armada" selon Didier Ollé-Nicolle.

Côté orléanais, l'urgence de prendre des points est bien présente dans les esprits. 9 points maximum à prendre et même en faisant le plein, l'USO arriverait tout juste à 19 points à la mi-saison. Sachant que le maintien se joue autour des 40 points, la nécessité d'engranger rapidement ne fait de doute pour personne. En plus l'USO est souvent plus à l'aise contre des équipes de haut de tableau qui propose du jeu. Donc même si les 2 équipes sont au 2 extrémités du classement, ce match peut tout de même réserver des surprises...

Un groupe très peu changé par rapport au match d'Auxerre

Ormis Joseph Lopy suspendu et toujours Benkaïd et d'Arpino en reprise, Didier Ollé-Nicolle a peu changé le groupe qui a fait match nul à Auxerre. Thomas Ephestion est de retour.

1 retour et une absence par rapport au groupe qui était à Auxerre vendredi © Radio France - USO FOOT

Butin attendu pour signer son contrat ce mardi

En parallèle de ce match face au leader, l'USO devrait aussi enregistrer ce mardi un renfort. Edouard Butin, qui a passé la semaine précédente à l'essai à la Source, s'est mis d'accord sur les conditions de sa venue à Orléans. L'attaquant, pris en tant que joker, qui était sans club depuis l'intersaison est attendu ce mardi pour parapher son contrat. Il devrait s'engager pour 6 mois + 1 an supplémentaire en cas de maintien, comme il l'a confié ce lundi, sur France Bleu Orléans dans l'émission Tribune 100% USO.

Edouard Butin, formé à Sochaux et passé par Brest la saison passée doit s'engager pour 6 mois (+ 1 an en cas de maintien) avec l'USO © Radio France - Johan Gand

