Ligue 2 : sur la pelouse du Gazélec Ajaccio, le FC Metz veut se rapprocher encore peu plus de la montée

Metz, France

C'est un déplacement corsé qui attend, ce vendredi, le FC Metz. A l'occasion de la 33ème journée de la Ligue 2, le leader grenat se rend sur la pelouse du Gazélec Ajaccio. Face à ce mal classé qui lutte encore pour son maintien, le club à la Croix de Lorraine veut poursuivre sa belle série du moment.

Cela fait maintenant 3 mois, que le leader grenat n'a plus perdu en championnat. C'est une série de 12 matchs consécutifs de Ligue 2 sans la moindre défaite pour le FC Metz. Grâce à un tel parcours, les grenats ont pu progressivement creuser l'écart avec les barragistes actuels que sont Lorient, le Paris FC et Troyes. Seul le dauphin brestois, à 6 longueurs, est resté dans le sillage des lorrains. Alors que le sprint final du championnat approche, Vincent Hognon, le coach adjoint des messins, ne veut pas " en Corse, d'un ralentissement à la cadence, histoire aussi d'en finir au plus vite dans cette bataille pour la montée ".

Les messins presque en Ligue 1 à l'issue de cette journée " sainte "

Cette 33ème journée du championnat ne sera pas encore celle de l'officialisation de la remontée messine en Ligue 1, mais on y sera vraiment pas loin. Si les coéquipiers de Renaud Cohade s'imposent à Ajaccio et que dans le même temps, le Paris FC, 4ème, ne gagne pas au Havre et que Lorient, 5ème et Troyes, 3ème, se neutralisent. Et bien, les grenats compteront à 5 journées de la fin de la saison régulière, 15 points de plus que l'Estac de Troyes, avec en prime, une bien meilleure différence de buts.

D'un point de vue mathématique et théorique, le leader messin peut encore être rattrapé par ce poursuivant troyen à la faveur d'une incroyable remontada auboise et d'un crash lorrain. Mais dans les faits et historiquement parlant, cela ne s'est jamais produit. Donc, en cas de scénario très favorable ce vendredi, et même si la remontée ne sera pas encore officielle à 100%, le champagne pourrait d'ores et déjà couler à flot dans l'avion messin du retour.

