Ligue 2 : sursaut exigé pour Sochaux contre Guingamp

Sochaux au rebond pour reprendre trois points ! Le FCSM ne s'est pas subitement mis au basket mais s'il veut rester dans le haut du panier de la Ligue 2, il n'a pas franchement d'autre choix que de battre Guingamp ce samedi à 19h à Bonal dans le cadre de la 27ème journée de championnat. Retrouver le goût de la victoire contre les Bretons, 10èmes mais invaincus depuis 4 rencontres, semble plus que nécessaire pour les coéquipiers d'Abdallah Ndour, 5èmes au classement "Là, il faut gagner, sinon ceux qui sont devant vont nous mettre beaucoup de points d'écart, et derrière, ils reviennent petit à petit".

"Ce n'est pas avalé, ça reste bien coincé en travers de la gorge, à nous de le rejeter" - Omar Daf

Pour Omar Daf, il y a surtout une forte envie de se racheter "Cette défaite à Paris, elle n'est pas avalée, elle reste bien coincée en travers de la gorge, à nous de la rejeter. A Paris, on a bien respecté notre plan de jeu pendant 69 minutes, en jouant bloc médian, et on a ensuite monté notre bloc trop haut, et on l'a payé cash, nos entrants n'ont pas apporté le plus qu'on espérait. On doit gommer nos erreurs, dès ce match contre Guingamp" souligne avec fermeté le coach sochalien.

Aaneba, Prévot et Virginius de retour, Lopy absent

Face aux Guingampais, le coach des Jaune et Bleu s'attend à une partie compliquée "L'En Avant a de très bons joueurs, un buteur (Frantzy Pierrot avec 10 buts) et un excellent meneur (Youssouf M'Changama, 2ème meilleur passeur décisif (9 passes décisives) du championnat)). C'est une équipe qu'on a eu du mal à battre à l'aller. A nous de jouer sur nos forces, je reste convaincu que nous ferons quelque chose de bien en fin de saison". Pour ce rendez-vous face aux Bretons, Daf peut compter sur les retours d'Ismaïl Aaneba en défense centrale, qui devrait être aligné aux côtés de Christophe Diedhiou (excellent à Paris avant sa sortie sur crampes), d'autant que Valentin Henry (ischios) et Joseph Lopy manquent à l'appel. Alan Virginius, blessé aux adducteurs à Paris, revient également dans le groupe au même titre que Maxence Prévot.

Prévot titulaire ?

Le gardien titulaire n'a plus joué depuis la victoire contre Pau le 3 décembre 2021. Blessé à la main, il a rejoué en réserve le weekend dernier (défaite 5-3) mais pourrait donc reprendre sa place dans les cages contre Guingamp, même si Daf ménage encore le suspense "Vous le savez, avec moi, il n'y a pas de statut, je me fie à ce que je vois aux entraînements, que le joueur ait 18 ou 23 ans, ça ne change rien pour moi. Je fais jouer les plus performants". Réponse à 19h.

Un tournant de la saison

Et même si l'entraîneur sochalien s'en défend, le FCSM est à un tournant de sa saison. Si l'accession directe en Ligue 1 n'est plus d'actualité, l'écart avec Paris et Toulouse semble trop important (respectivement 7 et 10 points), il reste surtout à préserver au moins une place dans le TOP 5, synonyme de barrages en fin de saison. Passé, pour beaucoup de ses supporteurs, de l'espoir au désespoir en deux défaites, l'heure est à la remobilisation. A 12 journées de la fin, attention à ne pas tout gâcher. Ils ne seront pas 12 000 ce samedi soir contre les Bretons. Pas la même ambiance que contre Ajaccio, mais le public de Bonal compte pour Ndour et ses coéquipiers "C'est normal que nos supporteurs soient frustrés après ces deux défaites, mais on a besoin d'eux pour prendre des points à Bonal". Une seule fois seulement cette saison Sochaux a concédé deux revers d'affilée. Il a su enchaîné par 8 matchs sans défaite. Contre Guingamp, il est vraiment temps de repartir de l'avant.

Vivez le match FCSM-Guingamp en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Bonal.