Ligue 2 : tatouages, chaussons, bols, un Mayennais éperdument amoureux de l'AS Saint-Étienne

Près de 600 supporters de l'AS Saint-Étienne occuperont le parcage visiteurs du stade Francis Le Basser à Laval ce samedi (35e journée de Ligue 2, 19h). En Mayenne comme ailleurs en France, le club du Forez compte de nombreux fans, des nostalgiques de l'épopée de 1976 mais aussi des fervents soutiens de l'histoire contemporaine de ce club.

À Évron, Clément, 23 ans, en pince largement pour les Verts. Ne lui parlez pas du Stade Lavallois, ne lui parlez pas de Le Basser. Ses yeux brillent et son cœur s'emballe dès lors que vous lui parlez du Chaudron (surnom du stade des Verts). L'Évronnais est tellement amoureux du club de la Loire qu'il possède un grand nombre d'objet à son effigie mais pas que.

Le Vert coule dans ses veines

Sur son bras gauche, un premier tatouage. "Je l'ai fait à mes 17 ans avec mon père à Mayenne. On y voit le nom du club et la date de création en chiffres romains". Et ce n'est pas fini. Clément nous montre un de ses mollets. "Ici je m'en suis fait un il y a deux mois à peine. Il n'est pas encore fini. C'est la panthère des Verts" explique-t-il fièrement.

Ses deux frères et son papa sont aussi tatoués. "C'est difficile à comprendre vu de l'extérieur. Mais bon c'est un mode de vie. On parle de l'ASSE comme si on parlait de la pluie et du beau temps" poursuit le supporter. Les verts cheville au corps.

Dans la maison de Clément, pas de orange Tango, tout fait référence à Saint-Étienne. Un mode de vie accepté par sa copine Laureen. "Les serviettes de bain, le plaid dans la chambre, les oreillers, des cadres partout, les chaussons..." énumère-t-elle. "Je ne sais pas si on comprend cette passion, mais on la soutient. Ils sont dans leur monde quand même (rires)".

Pourtant, natif de la Mayenne, Clément n'a jamais suivi le Stade lavallois n'a jamais vibré, pour les Tangos, aucune émotion. "Il y a Saint Etienne et puis c'est tout". Le garçon a le mérite d'être honnête. "Si Saint-Étienne gagne et Laval descend, ça ne va pas me poser de problèmes". Et le mérite d'être clinique