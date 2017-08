Ligue 2 : Tayeb Meziani, neuvième recrue du Havre AC

Dernière recrue en date, au Havre AC, Tayeb Meziani est arrivé ce lundi soir, en France. En provenance du Paradou AC, l'international algérien s'est engagé pour une saison en prêt avec option d'achat.

Annoncé sur France Bleu Normandie début août, l'arrivée de Tayeb Meziani au HAC est officielle depuis ce lundi. L'attaquant international espoirs avec l'Algérie (U23) s'est engagé pour un prêt d'un avec option d'achat. Il évoluait jusque là au Paradou AC, dans son pays natal. Le club avait été promu en D1 la saison dernière. Une saison à l'issue de laquelle Tayeb Meziani avait terminé deuxième meilleur buteur du championnat (12 buts en 26 matchs). L'avant centre, qualifié de polyvalent et rapide, vient d'obtenir son visa de travail pour la France. Il est qualifié pour le prochain match de sa nouvelle équipe, le 8 septembre contre Orléans au Stade Océane.

Le HAC veut faire un dernier coup !

Les havrais espèrent attirer une dixième recrue, d'ici jeudi soir et la fin du marché des transferts (00h00). Les dirigeants normands sont à la recherche d'un défenseur central et ont ciblé plusieurs joueurs. Selon nos informations, le nantais Anthony Walongwa et le montpelliérain Bryan Passi font partie de la short-list. Il ne s'agit pas pour le club havrais de venir chambouler la charnière centrale Bain / Moukoudi, très performante depuis le début de saison, mais plutôt d'apporter une solution supplémentaire au coach en cas de blessure ou absence de l'un des deux titulaires. Oswald Tanchot ne dispose, en effet, d'aucune vraie doublure à ce poste.