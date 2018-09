Lorient, France

Au terme d'un match terne, où les clermontois n'ont cadré aucune frappe, il existe tout de même un motif de satisfaction : cela fait désormais 452 minutes que la cage des auvergnats est inviolée ! Soit cinq matchs de championnat. D'ailleurs, le dernier but encaissé par le Clermont Foot est l'oeuvre d'un ancien de la maison : c'est Farid Boulaya, qui a inscrit le 11 août dernier le but de la victoire pour Metz face aux hommes de Pascal Gastien (3-2). Après ce match nul contre Lorient, les clermontois pointent à la septième place du championnat.

Une telle série de matchs sans prendre de buts en Ligue 2, le Clermont Foot avait connu ça pour la dernière fois en fin de saison 2014-2015. Entre la 30ème journée et la 35ème journée, les joueurs entraînés à l'époque par Corinne Diacre parviennent à enchaîner six clean sheets. En temps passé sans encaisser de buts, ils avaient même atteint les 664 minutes ! L'équipe actuelle a encore un peu de boulot pour dépasser cette barre. Pour cela il faudra rester solide face au Gazélec Ajaccio puis à Grenoble. Et tenir au moins 33 minutes face au Red Star le 19 octobre.

