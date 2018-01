Nancy, France

Vincent Hognon et le staff de l'AS Nancy Lorraine ont bel et bien animé la séance d'entraînement de ce samedi en forêt de Haye, au lendemain de la défaite frustrante à Sochaux 1-0. C'est déjà une information tant le sort de l'entraîneur nancéien paraissait scellé. Aucune décision n'a pour l'instant été prise malgré des déclarations tapageuses de Jacques Rousselot ses dernières et même ses derniers jours. En pleine crise, l'AS Nancy Lorraine semble naviguer à vue.

Souvenez-vous, il y a à peine un mois, Jacques Rousselot fixait une sorte d'ultimatum à son entraîneur à l'antenne de France Bleu Lorraine :

On verra d'ici deux ou trois matchs. Si les résultats persistent dans le mauvais, je prendrai des mesures [...] Chaque entraîneur a des responsabilités et doit les assumer."

Les trois matchs sont passés, avec un seul point pris sur neuf, mais Jacques Rousselot temporise. En coulisses, avant le match de Sochaux, la direction expliquait qu'aucune décision ferme n'avait été prise. Pas davantage de communication après la rencontre de vendredi. On improvise et pendant ce temps, le staff et les joueurs tentent de travailler dans des conditions tout sauf sereines.

Pour l'union sacrée, on repassera

Vincent Hognon était encore aux commandes hier, déterminé à décrocher un résultat face à Brest vendredi. Si l'entraîneur nancéien doit être évincé, du temps a déjà été perdu pour son successeur, s'il est maintenu à la tête de l'équipe, il apparaît encore davantage fragilisé, déstabilisé non pas par les supporters mais par son propre club. Le message envoyé aux joueurs est très négatif. Ca ne devrait pas non plus faciliter l'arrivée de recrues en fin de mercato. Qui a envie d'évoluer dans un climat aussi délétère que celui de l'AS Nancy Lorraine ?