Ligue 2 : test de solidité pour l'ASNL à Reims

Déplacement très compliqué pour l'AS Nancy Lorraine pour la 13e journée de Ligue 2 de football. Nancy, éliminé en Coupe de la Ligue mercredi soir, se rend sur la pelouse de Reims, le leader du championnat, à 15 heures. L'ASNL reste engluée en deuxième partie de tableau.

Après un bon mois de septembre, l'AS Nancy Lorraine fait du surplace : un match nul et deux défaites. L'équipe semble à la recherche d'un second souffle après l'enthousiasme des premières semaines de l'ère Hognon. Une version que conteste l'entraîneur nancéien, en se référant au match nul 2-2 contre Clermont :

J'ai vu énormément de bonnes choses dans la première mi-temps, avec nos lacunes parce qu'on est loin d'être parfaits, et contre une équipe qui pose des problèmes tout le temps [...] Ce que j'attendais était là, à Ajaccio, ce n'était pas là mais c'était déjà le cas à Quevilly, et après c'était revenu."

L'ASNL manque de régularité entre les rencontres et à l'intérieur des matchs. Pour preuve la première mi-temps catastrophique à Angers en Coupe mercredi. Des absences préjudiciables pour le milieu Laurent Abergel :

C'est un peu dur à expliquer mais on y travaille, on le voit comme tout le monde, en plus contre ce genre d'adversaire. Il faudra être encore plus présent que d'habitude dans les duels, la récupération, la possession et l'efficacité."