Ligue 2 - TFC : Brendan MacFarlane nouveau responsable de la cellule de recrutement

Le Toulouse Football Club, sans responsable de la cellule de recrutement depuis le départ de Jérôme Fougeron quelques semaines seulement après son arrivée, vient d'annoncer l'arrivée de Brendan MacFarlane.

"Un rêve de travailler pour un club français"

Brendan MacFarlane exerçait depuis 2018 au Brentford FC, en Championship, comme responsable recrutement France. « Ça a toujours été un rêve pour moi de travailler au sein d'un club français, et je suis très heureux que le Toulouse Football Club m'en offre l'opportunité. Le projet porté par le TFC est vraiment intéressant, et j'espère l'aider à devenir un des meilleurs clubs en matière de recrutement. Le travail effectué ces derniers mois est déjà très bon, et l'objectif sera de continuer à adopter un recrutement intelligent. Je viens ici pour apporter mon expérience et aider le Toulouse Football Club à être encore plus performant", explique MacFarlane sur le site du club.