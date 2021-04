Ligue 2. TFC - Gabrielsen : "C'est là que ça devient sympa !"

Il reste six matches de Ligue 2 à disputer pour le TFC pour aller chercher la montée. Privés de sept joueurs touchés par le Covid-19, Ruben Gabrielsen et ses coéquipiers reçoivent Châteauroux ce samedi. Les mots du capitaine avant la réception de la lanterne rouge.

Incapables de gagner à l'extérieur ces dernières semaines, les Toulousains doivent faire le plein à la maison pour rester dans la course en vue d'une montée directe en Ligue 1. Ce samedi, le dernier de la classe, Châteauroux arrive au Stadium. La Berrichonne, avec dix points de retard sur le 18e, est quasiment condamnée.

Ruben, comment avez-vous préparé ce match malgré le covid ?

On s'est préparés de la même manière que d'habitude. Deux joueurs de plus positifs, ce n'est pas important. On ne peut pas stopper le Covid. La seule chose importante c'est qu'ils aillent bien.

Cela arrive quand même à un mauvais moment...

C'est toujours un mauvais moment. Tu restes à la maison, coincé chez toi. Bien sûr que c'est un mauvais moment mais ce n'est pas si important. Tant que tout le monde n'est pas vraiment malade... Ce ne sont pas juste des joueurs de foot, ils ont aussi une famille. Le plus important, c'est d'être en bonne santé.

Comment sens-tu l'équipe à six matches de la fin ?

C'est maintenant que c'est sympa ! C'est ce qu'on aime, quand chaque match se joue sous pression, quand chaque match est un gros match. On adore la pression, c'est pour cela qu'on joue au foot.

Le manque d'expérience de cette jeune équipe peut-il jouer ?

Les jeunes à Toulouse sont très courageux, ils n'ont pas peur ! Ils jouent juste avec beaucoup de confiance. Prenez Amine, sa saison est incroyable. Pareil pour Manu. Ils se moquent de la pression, ils veulent juste jouer au football. L'expérience n'est pas importante pour eux.

Il y a quelques semaines, on a entendu parler de tensions entre vous et le coach. Comment avez-vous réagi ?

J'ai rigolé. Il n'y a aucune tension entre le coach et moi. On a discuté de football. J'ai simplement demandé pourquoi je ne jouais pas lorsqu'il m'a dit qu'il ne comptait pas me faire jouer. J'ai dit que je voulais vraiment jouer. C'est tout. On m'a dit que cela faisait les gros titres, moi je ne lis pas la presse. Les tensions ? Ce n'est pas vrai du tout. Cela m'a fait rire, l'équipe aussi.