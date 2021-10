Ligue 2 - TFC : Kayako Kimura, la journaliste japonaise qui relate les aventures d'Ado Onaiwu

Elle est présente régulièrement au Stadium pour assister aux rencontres du TFC en Ligue 2. Kayako Kimura travaille pour l'agence de presse Kyodo News. L'équivalent de l'Agence France Presse (AFP) au Japon. Basée dans le sud de la France, vers Marseille, elle suit les aventures des sportifs nippons et donc l'attaquant du Toulouse Football Club Ado Onaiwu. L'international japonais arrivé cet été a déjà marqué cinq fois en Ligue 2.

Arrivée pour suivre Nakata à l'OM

Kayako Kimura, née à Tokyo, a toujours travaillé dans le journalisme sportif après des études à Yokohama. Après avoir été correspondante en Australie, elle débarque en France il y a une quinzaine d'années, en 2005 : "Je suis venue pour suivre Koji Nakata qui venait de signer à l'Olympique de Marseille. Mon travail c'est de faire des comptes-rendus du match, de faire des focus sur les joueurs japonais. On peut aussi travailler sur les grandes rencontres de Ligue des Champions même s'il n'y a pas de Japonais sur le terrain."

"Ado Onaiwu est un joueur populaire"

Kayako Kimura traverse la France chaque weekend pour voir jouer quatre sportifs professionnels. Tout sourire et lunettes sur le nez, elle doit notamment couvrir l'actualité de trois footballeurs : le gardien de Strasbourg Eiji Kawashima, le défenseur nîmois Naomishi Ueda et donc le Toulousain Ado Onaiwu. Auxquels il faut ajouter le rugbyman de l'ASM Matshushima. "Ado est un joueur populaire. Il a ses propres fans puisqu'il jouait à Yokohama. On commence à le connaître parce qu'il a été appelé pour jouer en sélection nationale en juin dernier et a notamment marqué un triplé. Les joueurs internationaux ont plus d'attention au Japon. Beaucoup de gens veulent les voir jouer même quand ils sont à l'étranger. Les Japonais portent maintenant plus d'attention au TFC puisqu'ils voient qu'Ado marque des buts."

Ado Onaiwu compte par exemple près de 27.000 followers sur Twitter. Beaucoup plus que Brecht Dejaegere, Branco Van den Boomen ou encore Rhys Healey.

La ville de Toulouse qui était déjà placée sur la carte par les Japonais : "Ils connaissent déjà Toulouse puisque le défenseur Gen Shoji était arrivé après la Coupe du Monde 2018. Aussi grâce à la Coupe du monde de rugby qui arrivera en 2023 et où le Japon jouera deux matches au Stadium."

Quant à sa relation avec les sportifs professionnels ? "Les joueurs ont l'habitude de croiser des journalistes japonais en Europe. Ce n'est pas rare. Je ne connaissais pas Ado avant son arrivée en France mais c'est une belle personne. Je peux lui poser des questions et avoir son ressenti après les matches. En arrivant à Marseille, Sakai n'était pas très connu au Japon. Il l'est devenu grâce à l'OM. J'espère que la même chose arrivera à Ado. C'est bien pour les supporters japonais et pour Toulouse."