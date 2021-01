Ligue 2 - TFC : le gardien Isak Petterson première recrue de l'hiver

Le gardien de but suédois Isak Pettersson (23 ans) rejoint le Toulouse Football Club.

Deux sélections avec la Suède

Ce gardien de 23 ans arrive libre de Norrköping. Il a disputé l'intégralité du championnat de première division suédoise qui vient de se terminer et réalisé 5 clean sheets pour permettre à son équipe de terminer 6ème d'Allsvenskan.

Toutes compétitions confondues, il a gardé son but inviolé à 37 reprises, en 101 rencontres disputées avec Nörrköping depuis 2018. Élu gardien suédois de l'année en 2019. Isak Petterson compte également deux sélections avec l'équipe nationale.

"Heureux et excité"

"Je suis très heureux et très excité, j'ai hâte de commencer ! J'ai envie de rencontrer les autres joueurs, le coach et aider l'équipe à prendre le plus de points possibles. J'espère pouvoir apporter mon énergie au club. J'aime jouer au pied pour que l'attaque puisse partir de l'arrière, et bien défendre évidemment pour repousser les occasions adverses. Je ne suis jamais venu à Toulouse avant, mais je connaissais le club, qui est un grand club. Donc la décision a été facile à prendre ! Et comme il y a quelques flocons en ce moment, je me sens déjà comme à la maison", déclare l'intéressé sur le site du club.