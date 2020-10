Ligue 2 -TFC : Pantxi Sirieix a eu "les larmes aux yeux" après la victoire contre Auxerre

Au Toulouse Football Club depuis 2004, Pantxi Sirieix a lâché les crampons en 2017 pour un poste de coordinateur sportif un an plus tard. Resté au TFC malgré le rachat et le changement de président, il sert d’intermédiaire entre sportif et direction.