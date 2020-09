Ligue 2 | TFC-Sochaux : Patrice Garande veut "mettre sur le terrain des joueurs vraiment impliqués"

Le TFC veut lancer sa saison ce lundi soir au Stadium face à Sochaux (à vivre en direct sur France Bleu Occitanie dès 20h15). Les Doubistes eux ont gagné leurs deux premières rencontres.

Dejaegere dans le groupe ?

La dernière recrue belge Brech Dejaegere pourrait faire son apparition dès ce lundi. Le joueur devrait être qualifié et est déjà prêt au niveau physique. Il s'est entraîné dès samedi avec le groupe. Patrice Garande espère le faire "jouer une mi-temps."

La phrase de Patrice Garande : "Je commence à y voir plus clair donc je peux prendre des décisions pour mettre sur le terrain des joueurs vraiment impliqués. Entre les gens qui sont sollicités, ceux qui ne le sont pas mais à qui on dit que oui... Un mercato c'est ça. Tous les clubs ont ce problème. Un footballeur c'est un être humain qui peut être contaminé par ce qu'on lui dit, qui peut avoir des envies. Je discute de ça avec eux. Il y a tout ce qu'on peut se dire et il y a ce qu'il se passe sur le terrain. Si j'ai le choix, aujourd'hui j'en ai plus qu'avant, c'est de faire des choix par rapport au club. C'est le club qui est le plus important. J'ai plus de possibilités aujourd'hui pour mettre des gens qui sont impliqués sur le projet du TFC."

Sangaré absent

Pour ce troisième match de la saison, le TFC sera privé de Nathan Ngoumou (touché au psoas) et d'Ibrahim Sangaré (malade). Patrice Garande a donc 27 joueurs à disposition pour composer sa feuille de match.

Sochaux carbure

En gagnant ses deux premiers matches de la saison, le FCSM réalise son meilleur départ en Ligue 2 depuis la saison 1997/1998. "Une équipe très bien organisée plutôt avec un bloc médian voire bas et qui force l'adversaire à déjouer. Equipe également très bonne sur coups de pieds arrêtés donc on va passer un test là-dessus", explique le coach toulousain. Pour rappel, Toulouse a concédé trois buts sur corner lors du dernier déplacement à Grenoble.