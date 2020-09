Ligue 2 - Titi BUENGO: "L'Amiens SC n'a plus l'âme d'il y a quelques années"

Pas rassuré par les débuts de l'Amiens SC en Ligue 2 (deux défaites en trois matchs), Titi Buengo s'attend à une saison compliquée. L'ancien buteur du club estime qu'Amiens doit vite se réveiller et recruter pour retrouver une âme et une identité.

Meilleur buteur de l'Amiens SC en Ligue 2 en 2007/08 (14 buts), Titi Buengo (40 ans), aujourd'hui entraîneur à Camon (Rég.1), estime que l'ASC doit vite se réveiller et déjà faire très attention. "Dès l'instant où sur trois matchs tu en perds deux, _bien sûr qu'il faut faire attention_! Je sais que dans le football et dans la vie de tous les jours il faut savoir anticiper le moindre risque. Le problème c'est qu'il y a des équipes déjà rodées avec des repères. Il faut qu'Amiens se bouge beaucoup plus parce que ça va tellement vite, tu fermes les yeux, tu les rouvres, tu te retrouves à la moitié du championnat et la situation ne bouge pas".

Buengo: "Pas le visage qu'il faudrait"

Avec son expérience, l'ancien international angolais, (253 matchs de Ligue 2 à Wasquehal, Créteil, Grenoble, Clermont, Amiens, Troyes, Châteauroux, et Tours) s'attend à une saison compliquée. "Il faut digérer la descente, reconstruire après beaucoup de départs, mais sans les victoires c'est un rouleau compresseur où le doute s'installe et c'est dur à gérer. On ne peut évidemment pas les condamner aujourd'hui dans la course à la montée, mais les joueurs ne montrent pas actuellement le visage qu'il faudrait de la part d'une équipe qui descend de Ligue 1."

L'ASC est un peu sur le même tempo que la fin de saison dernière, ça manque de grinta, il n'y a plus l'âme d'il y a quelques années" - Titi Buengo ex attaquant de l'Amiens SC

"Une équipe qui descend de Ligue 1 doit impulser quelque chose pour donner le tempo, le rythme, or on est un peu sur le même tempo que la fin de saison dernière, ça manque de grinta. Il n'y a plus l'âme d'il y a quelques années en Ligue 1 pour aller chercher les choses. Je ne sais pas quel est le remède. Il faut faire un truc avec le groupe pour qu'il retrouve le moral, qu'il retrouve l'unité surtout, parce qu'une descente est une période compliquée où tu te rends compte que _c'est encore plus dur en étant en Ligue 2 qu'en Ligue 1_. En Ligue 2 tu es plus attendu par des équipes qui te prennent vraiment au sérieux, alors qu'en Ligue 1 tu avais moins de pression"

"Il faut absolument recruter"

Comme beaucoup, Titi Buengo estime que le recrutement conditionnera beaucoup de choses à l'ASC d'ici la fin du mercato le 5 octobre. "Il faut absolument recruter. Je ne sais pas quel est leur mode de recrutement, comment l'ASC va jongler avec l'offre et la demande et trouver de bons joueurs. Des bons joueurs il y en a, mais _il faut une identité_, il faut des joueurs qui ont de l'âme, c'est ça le plus important!"

Châteauroux - ASC sur France Bleu Picardie

En attendant, l'Amiens SC tentera de rebondir ce samedi 19 septembre (19h) à Châteauroux pour la 4e journée de Ligue 2. Les deux équipes sont 12e ex-aequo au classement. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie dès 18h45.

