Ligue 2 : toujours beaucoup d'absents au Stade Lavallois pour le très attendu déplacement à Saint-Etienne

Séance sous le soleil ce dimanche matin pour les joueurs du Stade Lavallois. Avant-dernier entraînement avant le départ en avion pour Saint-Etienne mardi matin. Comme les deux matches précédents, il y aura de nombreux absents. Pas moins de quatre joueurs sont suspendus, tous défenseurs : Bryan Goncalves, Yohan Tavares, Marvin Baudry et Remy Duterte. Et parmi les joueurs blessés ou malades, seul Yasser Baldé peut espérer effectuer un retour. Le défenseur central a participé à une séance d'entraînement avant de rechuter. Il est très incertain pour le prochain match.

Jordan Adéoti, sorti en cours de match suite à une béquille au genou face à Amiens n'a repris l'entraînement que ce samedi et l'autre milieu de terrain, Sam Sanna a manqué le début de la semaine en raison d'une douleur à l'adducteur.

La bonne nouvelle du jour, c'est le retour à l'entraînement de Ryan Ferhaoui. Malade au moment de Noël, le milieu de terrain a dû être hospitalisé une semaine. Il en est ressorti amaigri. L'entraîneur lavallois Olivier Frapolli espère que Ferhaoui pourra être disponible pour le match à domicile face à Rodez le vendredi 13 janvier.

Enfin, les deux recrues ont de très fortes chances d'être dans le groupe qui fera le voyage dans la Loire. Les premières séances d'entraînement se passent bien pour Simon Elisor et Antonin Bobichon et on voit mal le coach se passer de ce sang neuf pour affronter l'équipe de Saint-Etienne, dernière de Ligue 2 et qui reste sur quatre matches sans victoire. Les Lavallois, eux, sont 15e et auront à cœur de faire oublier leurs deux sévères défaites de fin 2022.