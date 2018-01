L'AS Nancy Lorraine s'est, un peu, réconciliée avec son public pour la 23e journée de Ligue 2 de football. Nancy n'a pas gagné mais y a cru jusqu'au bout, malgré un handicap de deux buts à la mi-temps. Score final : 2-2. Pourtant, c'est bien l'ASNL qui se procure la première occasion après 7 minutes sur un coup franc de Bassi capté par le gardien brestois.

Nancy, aligné en 5-3-2, résiste à son adversaire jusqu'à la 36e minute. Sur un beau mouvement côté droit, Autret hérite du ballon. Sa frappe semble fuir le cadre mais elle est contrée par le défenseur Adam Lang, dans son propre but (0-1, 36e). Une minute plus tard, le Stade Brestois double la mise. Adam Lang est battu dans le duel par Butin qui trompe Ndy Assembe d'une frappe puissante (0-2, 37e). L'ASNL est en grande détresse.

Bassi retrouve la lumière

Au retour des vestiaires, les Nancéiens sont plus agressifs. Sur une jolie combinaison côté gauche, Muratori trouve en retrait Bassi. Sa frappe enroulée du pied droit permet au club au chardon de réduire l'écart (1-2, 58e). C'est son cinquième but en Ligue 2. Nancy continue de pousser. Sur un corner, les Brestois, curieusement passifs, laissent Modou Diagne ajuster une tête piquée qui trompe Larsonneur (2-2, 73e). L'ASNL pousse mais laisse des espaces. Guy Roland Ndy Assembe sauve la patrie à deux reprises. L'AS Nancy Lorraine n'a plus gagné à domicile depuis le 29 septembre. Nancy doit se contenter du nul alors que dans le même temps, Bourg-en-Bresse a gagné face au Gazelec Ajaccio. L'ASNL n'a que trois points d'avance sur le premier relégable, Quevilly et deux sur Bourg, barragiste.

"Quand la tête est malade, c'est difficile"

Ce match, c'est un condensé de la saison de l'AS Nancy Lorraine : grossières erreurs défensives, malchance et manque d'efficacité face à un investissement qui ne faiblit pas. Il faut soigner les têtes reconnaît Patrick Gabriel, l'entraîneur par intérim :

Il y a un manque évident de confiance, on a raté des choses qu'on ne devrait pas. Parce que la tête est malade et quand la tête est malade, c'est difficile [...] Après, il y a une super réaction. Je ne sais pas si c'est miraculeux ou pas mais les gars sont allés chercher ce point."

Patrick Gabriel sera-t-il toujours sur le banc dans une semaine face à Valenciennes ? Impossible à dire. Le président nancéien Jacques Rousselot a fait savoir qu'il n'avait pas encore arrêté sa décision.

Jacques Rousselot a annoncé que sa décision pour le poste d'entraîneur n'était pas arrêtée. Il n'y aura pas de communication ce soir #ASNL — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) January 26, 2018

