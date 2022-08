Ligue 2 : toujours sans recrue, les Girondins visent leur première victoire à Rodez

Rodez dans l'Aveyron ! Voilà où sont attendus les Girondins de Bordeaux ce samedi (19h) pour leur premier déplacement de la saison en Ligue 2. Après leur match nul et vierge face à Valenciennes (0-0) il y a une semaine, les Marine et Blanc vont tenter de décrocher leur première victoire de la saison face au RAF, le Rodez Aveyron Football, au stade Paul Lignon. Une enceinte en plein travaux où moins de 2000 spectateurs dont seulement 84 supporters bordelais pourront prendre place pour assister à ce match de la deuxième journée de L2. Une rencontre qui est bien sûr à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gironde à partir de 18h30.

Fransergio de retour pour épauler les jeunes

Une chose est sûre, les 84 supporters des Girondins ne découvriront pas de nouvelles têtes ce samedi. Comme face au VAFC, David Guion ne pourra toujours pas aligner de recrue puisque la DNCG a décidé cette semaine d'encadrer la masse salariale et les indemnités de transferts du club. C'est-à-dire qu'il va falloir vendre avant de recruter. Les trois recrues officieuses du club (Yoann Barbet, Vital Nsimba et Jonas Lössl) dont les deux premières s'entraînent depuis la reprise ne peuvent donc toujours pas jouer. Une décision que regrette l'entraîneur bordelais :

"Cela pénalise évidemment le sportif et perturbe mes joueurs dont Vital et Yoann qui se donnent à fond depuis le début. L'équipe aussi est pénalisée car ce sont deux joueurs importants et d'expériences. Certes, des équipes ont été pénalisées par des retraits de points mais je trouve que cela reste une sanction importante qui nous empêche."

L'ancien coach du Stade de Reims devra une nouvelle fois s'appuyer sur les jeunes issus du centre de formation. Il pourra aussi compter sur le retour de Fransergio au milieu de terrain, de retour de suspension, et peut-être d'Alberth Elis, blessé depuis la semaine dernière. "Je peux vous l’assurer, Rodez ne s’occupe pas de savoir si j’ai des gamins de 18-19 ans. Eux, ils reçoivent les Girondins de Bordeaux, un prétendant à la montée, point barre. Or, aujourd’hui, on n’est pas du tout dans ce schéma-là, on est une équipe qui a besoin de se renforcer, et qui est avec des jeunes. On ne peut pas être prétendant à la montée", avoue David Guion.

Une nouvelle chance pour Maja

En attaque, David Guion devrait aligner Josh Maja. En ce début de saison, le jeune Anglais a une nouvelle occasion de confirmer tout son potentiel même si beaucoup commencent à en douter au fil des saisons. Arrivé il y a trois ans et demi en Gironde, Josh Maja reste aujourd'hui une énigme. Son passage à Bordeaux pour le moment semble aux montagnes russes avec quelques hauts et pas mal de bas. Ces deux dernières saisons, il a notamment été prêté à Fulham et Stoke City sans vraimenyt convaincre au point de retrouver à chaque fois le château du Haillan. En interne, ces nombreuses blessures interpellent aussi malgré un professionnalisme qui n'est pas remis en cause. Josh Maja :

"C’était un peu compliqué (d’être prêté), mais c’est le foot, c’est la vie, parfois il y a des changements. Je me sens bien. Je suis content d’être là. Mon souhait pour la saison est d'être titulaire, de faire une saison pleine. J’espère que le coach me donnera la confiance. J’ai besoin d’une ou deux saisons titulaires pour mettre en place mon jeu, et montrer aux coaches et à la direction du club que je peux jouer, et bien jouer".

Aujourd'hui, son bilan reste bien trop maigre : 12 buts et 3 passes décisives en 52 matchs. Reste à savoir s'il sera encore là en septembre même si le club compte sur lui. En effet, il ne reste plus qu'un an de contrat à Josh Maja et le club ne pourra sûrement pas se permettre de refuser une offre pour l'Anglais. En revanche, s'il reste cet été, il se verra proposer une prolongation de contrat avec une forte baisse de salaire pour notamment ne pas le laisser partir libre dans six mois.