Ligue 2 - Toulouse : 300 minutes sans prendre de but

Si dans le contenu il y a encore beaucoup de choses à améliorer, d'un point de vue comptable le TFC a réussi son début de saison. Leaders provisoires de la Ligue 2, les hommes de Philippe Montanier ont pris 10 points sur 12 possibles lors des quatre premières journées. A pareille époque l'an passé, les Violets n'avaient toujours pas gagné avec seulement deux points au compteur.

Trois cleansheet de rang

A part les deux buts concédés contre l'AC Ajaccio lors de la première journée (le deuxième à la 59e), Toulouse n'a pas encaissé le moindre but sur les trois rencontres suivantes. Cela fait maintenant 300 minutes que Maxime Dupé n'est pas allé chercher le ballon dans ses filets. Malgré cinq départs pour une seule arrivée en défense (Desler) lors du mercato, le "bricolage" tient la route. "C'est rassurant. On est solides m ais on doit avoir un meilleur contrôle sur les matches. Je vois plus de qualité à l'entraînement que dans les matches dans ce domaine. Il faudra qu'on se libère et qu'on passe un cap", tempère le coach Philippe Montanier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dupé : "Souvent les meilleures défenses qui arrivent à monter"

L'an dernier, le portier toulousain Maxime Dupé avait visé (avec succès) 15 cleansheet dans la saison. Cette année, l'ancien Nantais est encore plus serein : "Moi je pars du principe que c'est souvent les meilleures défenses qui arrivent à monter. Cela fait trois matches d'affilée sans prendre de but, c'est ce qui me fait avancer. Quand on voit comment on défend, que chacun avance sur le porteur de balle pour ne pas le laisser frapper... De mon but, ça me fait vraiment plaisir. Peut-être que cette mentalité on ne l'avait pas autant la saison dernière. Pour une équipe qui souhaitait monter, je me trouvais trop sollicité."