Ligue 2 - Toulouse : "Être dans sa bulle et rester calme", la recette de la montée pour Garande

27 points. Il reste 27 points à aller chercher dans cette saison de Ligue 2 pleine de suspense. Toulouse, revenu à trois points du leader Troyes, tentera de s'imposer à Niort samedi soir pour faire un pas supplémentaire et avant une trêve internationale qui permettra de faire souffler tout le monde avant les huit dernières journées.

Garande : "Je sais à quel moment ça va se jouer"

"Tous les soirs, tous les matins, je sais ce que je veux. Ce que je veux transmettre et où je veux aller. Je ne cogite pas par rapport aux calendriers de Clermont ou de Troyes. Ce que je sais, c'est que plus on se rapproche de la fin, plus il y a des comportements qui peuvent changer parce qu'il y a des façons d'aborder cela.

J'essaie juste de mettre mes joueurs dans un maximum de confort psychologique, de leur apporter un maximum de sérénité tout en étant toujours aussi exigeant. Cela va se jouer dans la tête, j'en suis sûr. À chaque journée qui passe, il y a des choses qui peuvent changer. Je sais où ça va se jouer et à quel moment ça va se jouer. Puis tous les clubs n'ont pas la même façon de gérer les événements", explique le coach Patrice Garande.

Un coach qui a connu une montée avec Caen. Alors quelle recette à l'approche du sprint final ? "Il faut de la tranquillité, de la sérénité. Ce n'est que du foot. On est là où on est, ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut continuer mais surtout rester calme. Essayer de se mettre dans une bulle.

Nous, dans le staff, on essaie d'être très vigilants sur l'état de forme, la récupération, le sommeil, la nutrition, etc. Il ne faut surtout pas polluer les joueurs, cela va venir tout seul. On essaie de faire en sorte que les joueurs se sentent bien."