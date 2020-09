Ligue 2 - Toulouse : Janis Antiste veut "emmener le TFC le plus loin possible"

Auteur de deux buts cette saison, Janis Antiste, attaquant du TFC âgé de 18 ans, était l'invité de 100% Club ce lundi soir sur France Bleu Occitanie. Deux jours après la victoire que tout le monde attendait depuis 11 mois.

Janis, on vous a vu torse nu à animer les chants dans le vestiaire après la victoire samedi. Elle fait du bien ?

« Oui, c'était un gros soulagement. C’est une victoire qu’on attendait depuis très longtemps, c’est une vraie délivrance. »

Qu’est-ce qui se passe dans la tête ?

« C’est un mélange de soulagement de joie, de satisfaction, quelque chose qu’on est obligé d’exprimer à travers le chant, des câlins, des bisous, c’est vraiment un énorme plaisir. »

Vous êtes très expressif, comme sur l'égalisation à Clermont. C'est dans votre nature ?

« Cela fait maintenant 10 ans que je suis au club, et j’ai toujours eu un peu ce rôle de leader, par ma communication ou mon caractère. J’ai essayé de le transmettre dans toutes les catégories où je suis passé, même chez les pros où je suis le plus jeune. Mais j'essaye d’écouter les anciens pour accumuler un maximum d’expérience. Je suis juste là pour apprendre et progresser. »

"Emmener le club le plus loin possible"

C'était pesant cette période où le TFC était moqué ?

« On a beaucoup été critiqués. Le fait d’avoir gagné ce weekend, ça a remis certaines pendules à l'heure, on va pouvoir repartir de l’avant et enchaîner les victoires. Cela a été le déclic, après on verra le weekend prochain, mais ce déclic va nous permettre de prendre de la confiance et de se libérer un peu. »

Le coach vous fait confiance. Qu'est-ce qu'il vous dit ?

« Etant le plus jeune en terme d’expérience, il est très attentionné envers moi, il me donne tous les conseils pour me libérer sur le terrain. Il me demande de me calmer un peu, de ne pas partir dans tous les sens. J’ai tendance à beaucoup me donner et parfois un peu trop. »

Il y a quand même de la concurrence devant...

« La concurrence elle est partout, mais que ce soit avec Rhys, avec Bayo ou Koulouris, on a une très bonne entente et je pense que ça fait la force de notre groupe »

Vous êtes au club depuis quasiment dix ans, ça représente quoi le TFC pour vous, en tant que Toulousain ?

« Ça représente tout, j’ai tout traversé avec le TFC, c’est mon club de cœur, je lui dois tout et je me dois de tout donner pour ce club et l’emmener le plus loin possible. »

Est-ce qu'il y a un championnat qui vous plait ?

"Je dirais le championnat anglais parce que c'est un championnat très corsé. Je pense que ça pourrait aussi être dans mon profil de jeu."

A quoi ressemble le quotidien de Janis Antiste en dehors du foot ?

« Je suis encore à l'IUT Paul Sabatier pour un IUT GEA. J’ai 18 ans, je vis ma vie d’étudiant comme tous ceux de Toulouse. J’ai mes amis et ma famille, je passe un maximum de temps avec eux. »