Ligue 2 - Toulouse Football Club : la fierté retrouvée

Sur le terrain, le Toulouse Football Club a retrouvé des couleurs depuis le début de saison. Deuxièmes à deux points du leader Troyes, les Toulousains ont remporté 11 de leurs 20 premiers matches de championnat et sont sur une série impressionnante de dix matches sans défaite (sept victoires, trois nuls). De bons résultats qui redonnent le sourire aux supporters, même privés de stade.

La banderole des Indians : "On vous aime"

A l'origine de ces rassemblements : les Ultras du TFC. Les Indians Tolosa, emmenés par leur président Alexandre Roux ont fixé rendez-vous à tous les amoureux du Tef' avant ces matches de 15 heures. Déjà contre Le Havre le 19 décembre, puis samedi pour la réception de Grenoble. Un deuxième rassemblement qui a réuni deux fois plus de monde. "Que ce soit avec les dirigeants, les joueurs ou le coach, ça ne peut pas mieux se passer même si c'est à distance. On a une image par exemple : quand on est revenus pour féliciter les joueurs à la fin du match samedi, Ruben Gabrielsen a ramassé un pot de fumée et l'a agité. Cette image en dit long. C'était au même endroit qu'un pot de fumée avait été allumé et avait déclenché la charge policière de TFC-Lille il y a quelques années. Voir un joueur qui agite un fumigène, c'est tout un symbole pour nous", lâche le président des Indians.

Des supporters qui retrouvent le plaisir des lendemains de victoire : "On était tombés très très bas ces dernières saisons. Au-delà de la simple descente, c'était une attitude entière des dirigeants jusqu'aux joueurs qui n'allait pas au sein de ce club. On revit. _On a cette flamme qui ne s'est jamais éteinte mais qui brille de nouveau de mille feux_. Un quotidien qui change. On arrête d'être de mauvaise humeur le weekend, on est de nouveau heureux de supporter le TFC. Ce n'est plus un lourd fardeau que l'on a à assumer."

Patrice Garande : "J'adore l'odeur des fumigènes"

Du côté des joueurs et du staff, ce soutien est très apprécié sachant que les matches se jouent à huis clos dans la foulée : "C'est la confirmation de ce qu'on savait déjà. Les supporters ont envie d'être près de nous. Quand on arrive, cela m'impressionne toujours. Il y a de la fumée partout. Je vais me faire taper sur les doigts mais j'adore l'odeur des fumigènes. C'est la seule façon qu'ils ont de communiquer avec nous, il ne faut pas s'en priver. Je trouve ça magnifique, j'espère qu'ils seront là au prochain match aussi. Cela touche les joueurs, ils ne sont pas insensibles à ça, bien au contraire", expliquait le coach Patrice Garande après la rencontre.

Il se sert aussi de ces moments auprès de son groupe : "Dans mon discours, quand je parle d'attitude et de comportement, c'est aussi par rapport aux supporters. Ils sont frustrés, privés de ce qu'ils aiment le plus. Ils ne peuvent pas venir aux matches. Le foot c'est d'abord ça. C'est un partage. Côté joueurs, l'attaquant Vakoun Bayo a apprécié également ce moment : "On est très contents. On sort nos téléphones, on essaie de filmer tout. Ce genre d'accueil nous galvanise."

Damien Comolli : "Merci à tous"

Après la rencontre, des supporters massés en haut du pont du Stadium sont restés pour saluer les joueurs. Ces derniers sont sortis pour fêter la victoire avec eux. Le président Damien Comolli également, qui a tenu à les remercier via Twitter : "C'était magnifique ! Les joueurs et le staff sont entrés avant le match dans le vestiaire avec un grand sourire et beaucoup de confiance. Grâce à vous."