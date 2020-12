Ligue 2 - Toulouse : le coach Patrice Garande fait le point sur le mercato à venir

Le mercato d'hiver débutera le 1er janvier. Le TFC va-t-il se renforcer ou faire confiance à un groupe qui tourne bien ces derniers mois. Le coach Patrice Garande donne des éléments de réponse.

Vous avez un groupe avec peu de blessés, qui tourne bien. Que faire au mercato ?

"C'est une discussion avec mon président. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des joueurs qui peuvent nous quitter. Mon objectif premier c'est de ne pas casser la dynamique et l'état d'esprit du groupe. S'il doit y avoir des recrues au mercato, il faut qu'elles soient au-dessus des joueurs qu'on a. Ou pour remplacer des joueurs qui pourraient partir. Le tout c'est de faire une très bonne analyse des forces en présence. Et se dire est-ce qu'avec ce groupe on va au bout ou on ne va pas au bout ? Si la réponse est oui il n'y a aucune raison de faire des joueurs pour faire des joueurs."

On peut imaginer peu de mouvements à Toulouse alors...

J'ai un groupe, ça ne m'intéresse pas de prendre pour casser ce groupe. Si on prend c'est parce qu'il y a un vrai besoin. Je fonctionnais comme ça à Caen. On a souvent fait un seul joueur l'hiver, comme José Saez qui avait apporté beaucoup d'expérience au milieu. Je pense que ça va être calme de partout de toute façon."

Et des portes de sortie ?

Il y a des joueurs qui ne jouent pas, certains n'ont pas joué du tout, ont très peu joué ou ne jouent plus. Ils peuvent être amenés à nous quitter. Il y a aussi des joueurs que j'ai peu utilisés avec qui j'ai eu des discussions. S'ils ont des sollicitations, on regardera. Si ces joueurs là ont eu la bonne attitude vis-à-vis du club, c'est normal de rendre la monnaie de la pièce. Il y a des joueurs qui ne jouent pas et qui sont vraiment irréprochables."