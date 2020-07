Ligue 2 - Toulouse : le TFC est vendu au fonds américain Redbird Capital Partners

Le 21 mai dernier, le désormais ex président du club de football toulousain Olivier Sadran et RedBird Capital Partners étaient entrés dans une période de négociations exclusives afin de finaliser une vente du TFC. C'est désormais chose faite !

Ce sont nos confrères de l'Agence France Presse qui ont révélé l'information, ce lundi matin : la vente du TFC au fonds de pension américain Redbird Capital Partners est désormais officielle. Le Toulouse Football Club relégué en ligue 2 la saison prochaine vient d'être racheté après plusieurs semaines de négociations exclusives entre Olivier Sadran et le fonds de pension. Le patron de Newrest détenait le club depuis 2001, il va conserver 15% des parts du capital du club. On attendait l'officialisation de l'information depuis le 15 juillet, alors que les deux parties étaient entrées dans une période de négociations exclusives le 21 mai dernier pour céder 85% du capital du club de foot.

Redbird Capital Partners, nouveau propriétaire du TFC

Dans un communiqué, Garry Cardinale, à la tête du fonds d'investissement se dit "fier et heureux de contribuer à écrire un nouveau chapitre de l'histoire du Club". "Le Toulouse Football Club et son propriétaire Olivier Sadran ont conclu un accord définitif avec RedBird Capital Partners pour la vente d'une part majoritaire du capital du Club, à hauteur de 85 %", précise encore ce communiqué. Le fondateur de Redbird Capital Partners est un ancien associé de la banque Goldman Sachs condamnée pour s'être enrichie pendant la crise de 2007. En 2012 Gerry Cardinale s'en va et fonde Redbird Capital Partners, un fonds d'investissement qui affirme gérer "3 milliards de dollars de capitaux propres". L'achat du TFC représenterait donc un pourcentage infime du budget. Les investissements de RCP vont du pétrole à la ligue de baseball américaine en passant par des assurances ou des médias. Redbird Capital a placé de l'argent dans une société de gestion de certains stades, dans une société d'aide aux joueurs,en revanche on ne trouve pas trace d'un passé d'actionnaire majoritaire dans le football. Une chose est certaine : Gerry Cardinale et ses partenaires ne sont pas là pour perdre de l'argent.

Damien Comolli, nouveau président avec effet immédiat

Le nouveau propriétaire officialise aussi la nomination de Damien Comolli au poste de président du TFC. "En assurant la direction du Toulouse FC, Damien supervisera la gestion globale du Club, notamment l’ensemble des activités sportives", explique Redbird. Damien Comolli avait commencé à rencontrer les différents membres du club courant mai. "Nous sommes impatients de travailler étroitement avec Olivier Sadran, la ville de Toulouse et la région Occitanie pour faire revenir le Toulouse FC au meilleur niveau et que ses succès sportifs contribuent par la même au long-cours au rayonnement de Toulouse", peut-on encore lire dans le communiqué qui officialise la vente du TFC au fonds de pension américain. A l'annonce de l'entrée en négociations, les supporters et les institutionnels avaient fait part de réactions prudentes.

Le premier match de préparation du TFC à la prochaine saison est prévu ce mardi soir mais on ne sait pas encore où. Les footballeurs toulousains affrontent Sète. La rencontre était programmée en Catalogne, elle va être relocalisée. Une partie de la Catalogne est partiellement reconfinée. Les joueurs écourtent d'ailleurs leur stage qu'ils effectuaient là-bas.