Ligue 2 - Toulouse : Patrice Garande invité de 100% Club ce lundi

Le coach du Toulouse Football Club Patrice Garande est notre invité ce lundi soir sur France Bleu Occitanie. L'occasion de faire le point sur le début de saison des Violets qui restent sur six matches consécutifs sans défaite.

Après avoir signé sa troisième victoire de la saison samedi face à Rodez, le TFC a intégré la première partie de tableau en Ligue 2. On débriefera la rencontre avec Patrice Garande dès 18 heures sur France Bleu Occitanie. Le coach est l'invité exceptionnel de 100% Club.

Le TFC est lancé

Victorieux du RAF samedi au Stadium grâce à des buts de Dejaegere, Amian et Spierings, le Toulouse Football Club est neuvième de Ligue 2. Le TFC a signé un troisième match de suite sans prendre le moindre but. Cela faisait plus de deux ans que le club n'avait aligné deux victoires de rang en championnat.

Au repos ce lundi, les joueurs ont une semaine complète pour préparer le déplacement à Amiens prévu le 2 novembre (20h45).