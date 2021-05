Ligue 2 : Toulouse, accroché par Pau (2-2), dit (presque) adieu à la montée directe en Ligue 1

Le Toulouse Football Club Pau a été tenu en échec ce mercredi au Stadium par le Pau FC (2-2). Le TFC ne montera pas directement en Ligue 1 à cause d'une différence de but défavorable par rapport à Clermont, trois points devant.

Toulouse rejoint deux fois au score

Toulouse a ouvert le score dès la 9e minute au Stadium. Après une erreur de la défense, une passe en retrait mal négociée, Vakoun Bayo en a profité pour pousser le ballon dans le but vide et inscrire son neuvième but de la saison. Dès le début de seconde période, Pau a égalisé avant que Bayo signe un doublé et ne redonne l'avantage à Toulouse. Les hommes de Patrice Garande n'ont encore une fois pas réussi à conserver le score.

Le TFC ira à Dunkerque ce samedi pour la 38e et dernière journée avec aucun espoir ou presque de rejoindre Clermont. Trois points de retard mais une différence défavorable (+37 pour les Auvergnats, +29 pour le TFC). Il faudra donc vraisemblablement passer par les barrages pour décrocher la montée. Mais le coach Patrice Garande s'inquiète pour la suite en raison d'un possible nouveau cas de coronavirus au sein de son effectif.

