Ligue 2 - Toulouse : quatre joueurs en sélection, trois jours de repos pour les autres

Toulouse n'a pas profité des revers de Troyes et Clermont ce weekend pour s'emparer de la première place. Battus dans les dernières minutes à Niort, les Violets sont toujours troisièmes du championnat à trois points du leader.

Garande : "J'y crois dur comme fer"

Avec cette quatrième défaite lors des cinq derniers déplacements, Toulouse laisse encore filer une opportunité de prendre les commandes. "J'ai confiance en cette équipe. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas le bon moment mais c'est l'avenir qui nous dira quelles conséquences cela aura. Il y a une trêve qui vient au bon moment. Les joueurs ont besoin de digérer ça. On va donner un peu de repos aux joueurs. Maintenant que c'est fait, on ne va pas se suicider hein ! Moi j'y crois dur comme fer, je crois en eux. Mon équipe a montré assez de choses depuis le début de la saison, on sera présents contre Nancy", rassure Patrice Garande.

Le groupe a trois jours de repos et reprendra l'entraînement ce mercredi : "Cela peut faire du bien à tous les joueurs pour se vider un peu la tête. A partir de mercredi, on se concentrera sur les huit derniers matches. _On va démontrer qu'on veut cette première place. Moi je le veux vraiment"_, ajoute le milieu de terrain belge Brecht Dejaegere.

Antiste, Koné, Diakité et Skyttä en sélection

Pendant cette trêve internationale, plusieurs joueurs du TFC vont rejoindre leur sélection. Manu Koné et Bafodé Diakité avec l'équipe de France U20, Janis Antiste avec les U19. Enfin, Naatan Skyttä a été sélectionné avec les Espoirs de Finlande pour préparer et disputer la phase de groupe du championnat d'Europe U21, en Hongrie et en Slovénie.